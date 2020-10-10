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憂孔子學院「不良影響」美通令各大學：檢討合作必要性

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
美政府通令大學等學術機構檢討和孔子學院合作的必要。美國將孔子學院指定為中國駐外使團。圖為學生參觀孔子學院。Getty Images
美政府通令大學等學術機構檢討和孔子學院合作的必要。美國將孔子學院指定為中國駐外使團。圖為學生參觀孔子學院。Getty Images

由於擔心從中國招來「不良」影響，甚至對言論自由構成威脅，美國政府9日通令大學等學術機構，檢討和孔子學院合作的必要。

國務院教育部聯署發函給各大學和各州教育官員說，孔子學院讓中國得以在美國取得立足點，並且威脅言論自由，各校宜「有所作為，捍衛各校的教育環境。」

由國務卿龐培歐和教育部長狄弗斯合署的信函說，孔子學院在美國校園「威權主義的影響力」從來沒那麼令人擔憂過，也從來沒那麼嚴重過。

中國教育部透過代理機構，與全美60幾所大學建立夥伴關係，成立了孔子學院，由中方提供中文教師和教科書，通常費用雙方平均分攤，另外500所中小學也設立了中文課程。

美國官方對孔子學院及中國提供的中文課程檢視日益嚴格，雙方關係也益趨緊張；國務院8月把孔子學院的駐美代表機構定調為中國共產黨的駐外單位，勒令它向美國提出營運與費用支出報告。

美國政府在公函中指出，中國對香港立下的新國安法，遭批評為「限縮表達自由及其他公民權」，也有報導說，有些美國大學教授擔心來自香港和中國的學生返國遭到迫害，特別准許他們可以不用參與課堂上有關中國政治的討論。

美國官員說，這方面的擔憂絕對不是沒有道理的，由最近一名曾在美國留學的中國學生，在美時推文內容令中共不悅，回國後被捕入監，可以證明。

美政府通令大學等學術機構檢討和孔子學院合作的必要。圖為2013年11月，孔子學院美國中心在華盛頓正式成立，時任中國副總理劉延東特地前往揭牌。中新社
美政府通令大學等學術機構檢討和孔子學院合作的必要。圖為2013年11月，孔子學院美國中心在華盛頓正式成立，時任中國副總理劉延東特地前往揭牌。中新社

孔子學院美國中心沒有回覆媒體有關詢問。

龐培歐和狄弗斯反映了美國學界長期以來的擔憂：美國的學校給中國過大的權限，任其決定孔子學院的授課內容。

美國官員說，孔子學院名義上是傳授中國語文與文化的機構，但是越來越多證據顯示，它已變成中國政府在美國校園散播不良影響以及中國共產黨宣傳的工具。

這兩位內閣閣員沒有明確要求各校切斷與孔子學院的關係，但說這樣做可以「避免出問題」，又說許多學校沒有和中國政府合作，照樣把中國語言文化課程辦好。

孔子學院 教育部 國務院

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