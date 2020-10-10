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川普：今年底前撤軍阿富汗 「要準備抗中、俄、北韓」

世界日報 / 編譯張佑生／綜合9日電
美國總統川普8日表示，今年年底前會撤出美國駐在阿富汗的軍隊。Getty Images
美國總統川普8日表示，今年年底前會撤出美國駐在阿富汗的軍隊。Getty Images

美國總統川普8日表示，要撤出美國駐在阿富汗的軍隊。他還表示，美國軍隊部署在世界各地會使美國受到傷害，因為這會消耗軍力，而美國必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備。

福斯商業頻道報導，川普說，美國在阿富汗的戰爭已經持續19年的時間了，交戰對方也累了。他說，美國一直在把駐在阿富汗的美軍撤回來，目前已經減少到4000，他們在今年年底前都會撤出。「我會讓他們在今年年底前回家。你知道，就在我們說這個話的時候，他們正在回家。」川普在與主持人瑪麗亞．巴蒂羅姆進行的訪談中說。

川普表示，他希望美國撤出部署在海外的軍隊，以減少軍隊的消耗，為對付中國和俄羅斯做好準備。川普說：「我們遍布世界各地。我們在這些不同的地方，在沒人聽說過的國家作戰。這會傷害我們，因為你讓你的軍隊受到消耗，而我們必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備。我們必須做好準備，也許還有北韓。」

再控中國！ 「得為新冠疫情負責」

這是川普被診斷感染了新冠病毒後首次接受媒體的採訪。川普5日出院並在7日返回白宮辦公室工作。他在8日的採訪中還談到美中之間的貿易戰。他說，他在今年年初與中國簽署的第一階段貿易協議，在兩周前幫助促成中國有史以來向美國下的最大的玉米和大豆訂單。

川普說，如果他再次當選的話，他還會向中國徵收關稅。

美國總統川普8日表示，今年年底前會撤出美國駐在阿富汗的軍隊。Getty Images
美國總統川普8日表示，今年年底前會撤出美國駐在阿富汗的軍隊。Getty Images

川普8日表示，要撤出美國駐在阿富汗的軍隊。 路透
川普8日表示，要撤出美國駐在阿富汗的軍隊。 路透

他再次指責北京要對美國的新冠病毒疫情負責。「我對他們感到厭倦。我們發生的每一件事，我們發生的那個新冠病毒疾病、中國病毒，是由於他們。你看看我們過去發生的其他感染，是由於他們。這不是第一次了。」他說。

撤軍時機？「聖誕前讓軍人回家」

在何時撤出駐阿富汗美軍的問題上，川普7日在一則推文中說，「我們應該在聖誕節前，讓仍然在阿富汗服役的、為數不多的勇敢的男女軍人回家！」

在川普發出這個推文的幾個小時前，白宮國家安全顧問歐布萊恩在內華達大學參加的一個活動上說，美國目前在阿富汗的駐軍不到5000人，華府將在明年年初把駐在這裡的美軍兵力減少到2500人。

根據美國和神學士今年2月達成的一項具有里程碑意義的協議，外國軍隊將在2021年5月之前撤離阿富汗，以換取神學士的反恐保證。

2001年九一一恐怖攻擊發生後，美國在聯合國支持下攻入阿富汗，推翻窩藏發動九一一恐攻的賓拉丹和凱達組織的神學士政權。持續19年的阿富汗戰爭是美國參與時間最久的戰爭。

川普 阿富汗 俄羅斯

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