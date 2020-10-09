川普：巴維理、龐培歐沒把政敵、柯林頓入罪 很爛

川普總統8日接受福斯商業新聞網訪問時，砲轟自己的親信和盟友；指責司法部長巴維理辦事不力，沒能把自己政敵抓起來；指國務卿龐培歐沒能糾出前國務卿喜萊莉‧柯林頓及其他歐巴馬政府官員的錯處；另外聯邦調查局長雷伊未配合川普，把通訊投票打成選舉舞弊，「令人失望」。
「國會山莊報」(The Hill)8日報導，川普接受福斯商業網主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)電話專訪，談到偵辦2016年「通俄案」，火冒三丈，把自己的挫折感朝最堅定支持他的巴維理及龐培歐發洩，認為兩人做得不夠快，沒能把自己政敵入罪，包括柯林頓使用私人電郵伺服器通訊，而其他歐巴馬官員發動偵辦，調查俄羅斯介入2016年選舉的程度。
川普說，「說實話，巴維理可以寫入歷史，要不是形容成國家有史以來最偉大的司法部長，就是說他很爛。他取得一切必要的資訊了，卻還要更多，也一直取得更多資訊。我就說『你不需要找更多資訊了』」。
川普另譴責龐培歐沒能用力找出並公布喜萊莉被刪除的電子郵件；龐培歐自川普上任便掌管國務院，但挖不出那些電郵，川普不滿龐培歐的就是這一點。
聯邦調查局(FBI)2016年調查柯林頓而結案時說，她擔任國務卿時代處理機密資訊時「極為粗心」，但未找到犯罪證據。
川普接著朝現任聯調局長雷伊開砲。雷伊兩周前在國會作證，說聯調局發現美國有史上舉辦大型選舉時，都未發生串謀全國選票作弊情事，不管是通訊投票還是使用其他方式，另主張反法西斯是一種意識形態，而非一股運動。
川普因此形容雷伊「令人失望」，居然未看出投票舞弊。但川普拒絕透露自己若連任成功，會不會把雷伊撤職。聯調局是司法部轄下機構。
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