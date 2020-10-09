小六生說出「我的偶像是...」下秒老師氣炸把他踢出課堂

美國華盛頓州塔科馬（Tacoma）一所小學裡，六年級老師布蘭登·斯坦頓(Brendan Stanton)要求學生說出自己欽佩的偶像，並且說出原因，讓學生在聊天室中輸入自己的答案，但一名10歲學生寫出他的偶像是美國總統川普後，老師發飆直接把他踢出課堂，並且刪光所有言論，還當著全班面羞辱他。

綜合外媒報導，2日時布蘭登進行網課時，要求每位學生寫下自己最欽佩的偶像，一名10歲男童則寫下「我很欣賞唐納·川普，因為他讓美國再次變得偉大了，他是美國有史以來最好的總統，而且他修建了隔離牆，讓恐怖份子無法進入美國，川普是世界上最好的人，這就是我為什麼欽佩他的原因。」。

布蘭登看完這番言論氣炸，把男童踢出群組外，還直接把他的言論刪除，告訴全班同學「剛剛同學分享的例子，是不適當的，特別是因為那個人在人與人之間，造成許多分裂和仇恨，我認為這不是我們值得讚賞的合適榜樣」。

孩子的母親艾爾西·庫桑德（Elsy Kusander）走進房間時候，剛好聽到布蘭登正在譴責總統，於是她開始用手機拍攝，她相當驚訝身為一個老師，怎麼能因為不喜歡兒子偶像，直接在全班面前羞辱他，艾爾西也認為，不管是支持哪個政黨，都必須尊重總統的職位。

事後布蘭登也打電話向艾爾西解釋，他刪除了關於川普的評論，是因為與當天討論的話題無關，但後來聽到有錄音後，他隨即改口，因為其他學生因為他的言論被冒犯，並且不想把政治帶到課堂上，所以才會刪除，布蘭登保證和自己的政治立場無關，最後也向艾爾西和他的孩子再次道歉，校方目前也在討論應該如何對布蘭登做出處置。 美國總統川普。路透社

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