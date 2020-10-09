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還在CDC認定的傳染期 川普：我不認為我有絲毫傳染性
美國總統川普8日接受福斯商業新聞台專訪，這也是他確診新冠肺炎後，首次接受媒體專訪。川普說，「我好多啦，我今晚就想參與競選活動...我不認為我有絲毫傳染性。」
川普說，若他有傳染性，他就不會參加競選活動。這也是川普再度無視專業意見，對自己的身體狀況發表意見。
美國疾病防治中心（CDC）說，輕度至中度的新冠肺炎患者，在出現第一個症狀後10天內，都具有傳染性；症狀越嚴重者，可能帶有更長的傳染期。
白宮至今不願透露川普最近一次病毒檢測為陰性的確切日期，也無從確定川普到底是哪一日確診，若以1日為染疫首日計算，7日不過第七天。
從川普2日宣布確診新冠肺炎至今，所有競選活動暫停，白宮醫師幾乎每日說明川普身體狀況，根據7日發布的備忘錄，川普已超過4天沒發燒，無症狀超過24小時；白宮醫師康利（Sean Conley）從未提及確診後的川普傳染性的問題。
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