聽新聞
test
0:00 / 0:00

還在CDC認定的傳染期 川普：我不認為我有絲毫傳染性

聯合報 / 記者張文馨／ 華盛頓即時報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

美國總統川普8日接受福斯商業新聞台專訪，這也是他確診新冠肺炎後，首次接受媒體專訪。川普說，「我好多啦，我今晚就想參與競選活動...我不認為我有絲毫傳染性。」

川普說，若他有傳染性，他就不會參加競選活動。這也是川普再度無視專業意見，對自己的身體狀況發表意見。

美國疾病防治中心（CDC）說，輕度至中度的新冠肺炎患者，在出現第一個症狀後10天內，都具有傳染性；症狀越嚴重者，可能帶有更長的傳染期。

白宮至今不願透露川普最近一次病毒檢測為陰性的確切日期，也無從確定川普到底是哪一日確診，若以1日為染疫首日計算，7日不過第七天。

從川普2日宣布確診新冠肺炎至今，所有競選活動暫停，白宮醫師幾乎每日說明川普身體狀況，根據7日發布的備忘錄，川普已超過4天沒發燒，無症狀超過24小時；白宮醫師康利（Sean Conley）從未提及確診後的川普傳染性的問題。

川普 新冠肺炎 白宮

延伸閱讀

川普染疫爭議多 共和黨憂參院席次優勢不保

川普：很有希望與民主黨達成振興協議

川普稱抗體藥物效果好 美各地病患要求自願受試

美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

相關新聞

200年權威醫學期刊 社論破例反川普

美國權威醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」七日發表社論，譴責美國總統川普處理新冠肺炎疫情失當，呼籲美國民眾用選票把他趕下台。這...

還在CDC認定的傳染期 川普：我不認為我有絲毫傳染性

美國總統川普8日接受福斯商業新聞台專訪，這也是他確診新冠肺炎後，首次接受媒體專訪。川普說，「我好多啦，我今晚就想參與競選...

知名醫學期刊罕見聯名刊文 籲美國人用選票趕川普下台

知名期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）七日罕見發表全體編輯聯名的社論，譴責美國總統川普處理新冠肺炎疫情失當，呼籲美國民...

美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

美國各家民調對美國總統大選勝出者的預測竟大相逕庭！根據神準預測9次美國大選的歷史系教授李奇曼的指標，拜登會當選的機率較高，但多數媒體民調都認為拜登會大幅領先，但也有民調認為多數選民還是支持川普，而且在其他家民調都預測會輸的搖擺州，川普卻能拿到關鍵選舉人團票。

疫情導致心情鬱悶 美藥物濫用致死多

因為疫情關係，美國今年派對類毒品藥物的使用率大幅減少，但藥物使用過量致死的人數卻持續攀升。由於疫情下民眾焦慮與不安的心情倍增，越來越多人服用...

防誤導濫用 臉書大選後暫時封鎖政治廣告

社群媒體龍頭臉書公司（Facebook）今天表示，11月3日美國總統大選投票結束後，將暫時封鎖政治或社會議題廣告，以減低...

首位副總統與女性對手辯論 老布希犯了這些錯變成生涯之痛

1984年時任副總統的老布希(George H.W. Bush)在費城與民主黨副總統候選人費拉洛(Geraldine Ferraro)電視辯論，是美國史上首度副總統與女性對手較勁；儘管多數人認為老布希辯論表現佳，但他在會場上和會後幾段不當發言，至今仍是話題；那場辯論，甚至被老布希視為職業生涯最低點。

Ruby Tuesday聲請破產 關185家店

美式連鎖餐廳「魯比星期二」(Ruby Tuesday)7日宣布聲請破產保護，將永久關閉185家分店，成為最新一波受新冠疫情影響而破產的餐廳，但該公司表示仍有部分分店持續營運。

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

美國副總統候選人唯一一場辯論在台灣時間今天（8日）早上9點登場，這可能是美國史上最重要的副手辯論，因為尋求連任的現任總統...

4名被告全獲保釋！涉佛洛伊德案 主嫌沙文今也交保出獄

涉嫌跪壓非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死的前明尼蘇達州警察沙文（Derek Chauvin），7日繳...

美元轉貶 因紓困措施出現轉機、投資人押拜登勝選

美元周三（7日）走貶，因市場期望在11月3日美國總統大選之前，白宮與國會有望達成部分財政刺激計畫，這使得市場的風險胃納改...

川普支持對航空業紓困 道瓊大漲530點

美國股市周三（7日）大漲至逾一個月高點，道瓊大漲逾530點，因美國總統川普推文支持對航空業者紓困，市場再度對國會達成額外...

熱門新聞

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。