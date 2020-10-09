川普拒參加線上辯論 第二場總統辯論可能延期舉行

美國總統川普8日說，不接受第二場辯論改為線上舉行，他將不參加第二場辯論；不久後，川普競選經理史提皮恩（Bill Stepien）透過聲明表示，他們同意由民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）提出的建議，將第二場辯論延後一周，以便候選人能到場參加。

但原定第二場和第三場總統辯論就是接連兩周舉行，若要將第二場辯論延後舉行，尚不知第三場辯論如何進行。

史提皮恩說，總統辯論委員會和媒體不能永遠藏著拜登，美國人民應在22日到29日的辯論活動中，直接聽到兩邊候選人的說法。

總統辯論委員會8日宣布，第二場總統辯論改線上舉行，川普在接受福斯電視台訪問時說，他不接受，不會浪費時間參加一個線上辯論會。

拜登陣營第一時間接受總統辯論委員會的安排，在聽到川普拒絕參加後，拜登陣營說，將尋覓合適地點，讓拜登在15日當天可以直接接受來自選民的提問。

總統辯論委員會原本規畫，總統辯論共有三場，第二場總統辯論15日在佛羅里達州邁阿密舉行，第三場辯論22日在田納西州的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行。川普2日宣布確診新冠肺炎後，打亂原本計畫。

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