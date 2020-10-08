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諾貝爾獎桂冠葛綠珂 寫詩「像精神分析師面對病患」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
諾貝爾文學獎新科得主露伊絲‧葛綠珂( Louise Glück)。圖片取自諾貝爾獎官網
諾貝爾文學獎新科得主露伊絲‧葛綠珂( Louise Glück)。圖片取自諾貝爾獎官網

「不需要你歌頌／我也能生存。我是最先來的／比你先，先於你／耕作這花園之始／而我會留在這，直到只剩／太陽和月亮，以及海，以及曠野／我會統領這野地」這是諾貝爾文學獎新科得主露伊絲‧葛綠珂( Louise Glück)詩作「巫草」。在詩中，她化身一株小草，述說生存的困境與對大自然的熱情。

葛綠珂是第16位獲得諾貝爾獎的女性。77歲的她，24歲出版第一本詩集便成名，2003年榮獲美國桂冠詩人。但詩在台灣是小眾，葛綠珂在台灣只出版了一本詩集，「野鳶尾(Wild Iris)」，2017年由寶瓶文化出版，這也是她在華文世界出版的第一本詩集。

寶瓶文化總編輯朱亞君表示，「野鳶尾」是由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，陳育虹自己親自操刀翻譯，迄今銷量近2000本，在詩集來說成績不錯。如今葛綠珂摘下諾貝爾文學獎，寶瓶也考慮繼續出版她的其他詩集。

「野鳶尾」是葛綠珂第7本詩集。陳育虹表示，寫作此詩集前，葛綠珂一度因精神問題無法寫作。她與夫婿搬家後動手整理新家花園，靈感突然湧現。她花了兩個月時間寫作此一系列詩作，化身花草將整理花園、重新面對大自然的過程化為詩篇，「像精神分析師面對病患，挖掘自我內在的糾結」，寫詩的過程彷彿「重回伊甸園」。

葛綠珂13歲開始寫詩，進入名校哥倫比亞大學後，因嚴重精神性厭食症輟學就醫。她接受心理治療，聽從醫師建議用文字整理自己紛亂的內在，以創作進行自我療癒，24歲出版第一本詩集「第一個孩子(First born)」便受矚目。美國文壇一度稱她為「告白詩人(confessional poet)」，指以自身的疾病或家族史為寫作材料，但陳育虹認為她「超越了『告白詩人』」。

朱亞君指出，葛綠珂的詩作「跟世界有一種疏離感」。在贏得普立茲獎的「野鳶尾」中，她化身為各種花草述說對大自然的熱情，彷彿封閉在自己的心靈世界、只專注聆聽自己的聲音，卻展現對生命的熱情。葛綠珂贏得美國桂冠詩人時曾說，自己並不想「擴大讀者群」，喜歡自己的讀者「少數卻激烈、熱情」。

葛綠珂共出版15本詩集，風格多變。朱亞君表示，想要讀懂這位新科諾貝爾文學獎得主，「野鳶尾」是很好的入門詩集。54首小詩短小精鍊，詩人以簡單卻充滿戲劇張力的語言，寫自己內在世界的黑暗與快樂，「讀者只要用心感受，便可以進入她繁花盛開的心靈世界」。

詩人 諾貝爾獎 陳育虹

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