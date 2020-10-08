知名醫學期刊罕見聯名刊文 籲美國人用選票趕川普下台

知名期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）七日罕見發表全體編輯聯名的社論，譴責美國總統川普處理新冠肺炎疫情失當，呼籲美國民眾用選票把他趕下台。這篇社論指出，疫情成為一場全球領導人考驗，而美國領袖「讓一場危機變成一齣悲劇」。

這篇題為「瀕死於權力真空」（Dying in a Leadership Vacuum）的社論，在第一段開宗明義指出：「新冠病毒已在全球製造一場危機，這場危機產生一場領導能力考驗。在沒有更好的選擇來對抗這個新病毒的情況下，各國在如何反應上被迫做出艱難抉擇。而在美國，我們的領袖未能通過考驗，他們把一場危機變成一齣悲劇。」

此篇社論為歷來第五篇聯名文章，也是第一篇談及政治的評論。 新英格蘭醫學期刊總編輯魯賓（Eric Rubin）說：「我們未曾發表關於選舉的社論，因為我們不是政治期刊，我認為我們也不想成為政治期刊。但是，當前的議題是關於事實，而不是意見。已經發生許多錯誤，不只是愚蠢，而是魯莽。我認為，我們希望民眾了解，這裡就有事實而不只是意見。」

他強調：「舉例來說，口罩有用，社交距離有用，隔離和單獨分隔有用。這些不是意見。決定不使用這些方法可能是政治決定，但試著暗示這些方法不是真的，則是虛構且危險的。」

文章引用約翰霍普金斯大學的統計，首先爆發疫情的中國大陸，一開雖延誤處置，但之後以嚴格隔離及封城等措施控制疫情傳播，病故率約百萬分之三。相較之下，美國的病故率高達百萬分之五百以上。

文中指出：「任何以這種方式輕率草菅人命及揮霍金錢的人，將承認法律上的後果。我們的領袖聲稱自己的行為大多數都沒錯，但這場選舉給我們下判斷的權力。當談到應對我們時代中最大的公衛危機時，我們現在的政治領導人表現出他們不勝任到危險的程度。我們不該放任他們，允許他們留在位子上，而讓數以千計的更多美國民眾死去。」

新英格蘭醫學期刊創刊於一八一二年，是最知名且具權威性的醫學期刊之一。此前該刊僅發表過四篇聯名社論，二○一四年談避孕，同年的第二篇向前總編輯致敬，第三篇談論關於照護標準的研究，去年刊載的第四篇談論墮胎。

魯賓說，這篇評論於八月擬妥草稿。社論亦引用華盛頓郵報及紐約時報文章，但文中未背書支持任何候選人。

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