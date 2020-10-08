美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

美國各家民調對美國總統大選勝出者的預測竟大相逕庭！根據神準預測9次美國大選的歷史系教授李奇曼的指標，拜登會當選的機率較高，但多數媒體民調都認為拜登會大幅領先，但也有民調認為多數選民還是支持川普，而且在其他家民調都預測會輸的搖擺州，川普卻能拿到關鍵選舉人團票。

拜登多領先川普

最早預測民主黨的拜登會當選的人，是美利堅大學歷史系的教授李奇曼，他利用獨創的13項指標，包括經濟、社會動盪、醜聞等預測指標進行預測，最終拜登在7項指標獲得優勢，因此他早早預測拜登會贏得2020的總統大選。而如CNBC（偏自由派）還有WSJ（偏保守中立）媒體都認為拜登將獲得大選勝利。

其中，CNBC與民調機構「Change Research」合作調查的民調顯示，在美國6個主要搖擺州，包含亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納等州內，拜登獲得50%的支持率，川普的支持率則為45%。在2週前所進行的相同民調中，拜登與川普在6州的支持率分別為49%和45%，2人的差距正逐漸拉大。

川普滿意度回升

不過，英國週日快報與智庫聯合進行的民調顯示，川普全國支持度為46%，略高於拜登的45%，而如果從民調的結果預測大選，川普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。此份民調在6個關鍵搖擺州則認為川普以47%的優勢領先拜登的43%。

另外，知名民調機構蓋洛普的民調結果顯示，選民對川普的滿意度回升到5月以來的新高。56%的美國人預期川普在11月的大選中勝選，僅40%的美國人認為拜登將獲勝。90%的共和黨人看好川普成功連任，73%的民主黨人認為拜登會贏。獨立選民則有56%覺得川普將獲勝。

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