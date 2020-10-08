疫情導致心情鬱悶 美藥物濫用致死多

因為疫情關係，美國今年派對類毒品藥物的使用率大幅減少，但藥物使用過量致死的人數卻持續攀升。由於疫情下民眾焦慮與不安的心情倍增，越來越多人服用鎮定、安眠的藥物導致過量，使用止痛藥也缺乏醫生指導，釀成悲劇。

《經濟學人》報導，美國一直致力於打擊藥物濫用的現象，並在2018年取得些微進展，下降了4%，當年藥物過量死亡的人數仍有6萬7000人，和遭到謀殺以及自殺的人數差不多相同，但當時政府仍然大力稱讚此一進步，總統川普甚至在2019年一場反藥物濫用的集會上宣稱「已經取得巨大的進步」。

然而這樣的好現象沒有持續太久。根據CDC的報告，藥物死亡在2019年上升了5.6%，超過7萬人死於藥物濫用，至於2018年的藥物濫用指數下降，根據匹茲堡大學的研究，僅是因為甲芬太尼（用於動物的止痛鴉片類藥物）供應鏈中斷，所以才讓藥物濫用的比例微幅下降。這類藥物的致命性是海洛因的5000倍，並在2017年在美國被禁止。

然而疫情下，雖然派對類藥物的使用減少，但由於疫情帶來的恐懼和憂鬱，鴉片類的止痛藥物、安眠藥等，成了藥物濫用致死的主要來源之一，且因為缺乏醫生正確指示，導致用藥不當。美國醫學學院甚至警告，逾40州的藥物濫用現象正在變得更嚴重。

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