快訊

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情導致心情鬱悶 美藥物濫用致死多

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
在疫情之外，藥物濫用也是讓人堪憂的公衛危機。（Photo from Needpix）
在疫情之外，藥物濫用也是讓人堪憂的公衛危機。（Photo from Needpix）

因為疫情關係，美國今年派對類毒品藥物的使用率大幅減少，但藥物使用過量致死的人數卻持續攀升。由於疫情下民眾焦慮與不安的心情倍增，越來越多人服用鎮定、安眠的藥物導致過量，使用止痛藥也缺乏醫生指導，釀成悲劇。

《經濟學人》報導，美國一直致力於打擊藥物濫用的現象，並在2018年取得些微進展，下降了4%，當年藥物過量死亡的人數仍有6萬7000人，和遭到謀殺以及自殺的人數差不多相同，但當時政府仍然大力稱讚此一進步，總統川普甚至在2019年一場反藥物濫用的集會上宣稱「已經取得巨大的進步」。

然而這樣的好現象沒有持續太久。根據CDC的報告，藥物死亡在2019年上升了5.6%，超過7萬人死於藥物濫用，至於2018年的藥物濫用指數下降，根據匹茲堡大學的研究，僅是因為甲芬太尼（用於動物的止痛鴉片類藥物）供應鏈中斷，所以才讓藥物濫用的比例微幅下降。這類藥物的致命性是海洛因的5000倍，並在2017年在美國被禁止。

然而疫情下，雖然派對類藥物的使用減少，但由於疫情帶來的恐懼和憂鬱，鴉片類的止痛藥物、安眠藥等，成了藥物濫用致死的主要來源之一，且因為缺乏醫生正確指示，導致用藥不當。美國醫學學院甚至警告，逾40州的藥物濫用現象正在變得更嚴重。

【更多精采內容，詳見

藥物濫用 疫情 派對

延伸閱讀

傳美國將制裁陸封測廠 長電、華天入列

美國國家交響樂團的音樂慰勞計畫

憂威脅國安？美擬對螞蟻、騰訊支付系統祭出限制

螞蟻集團上市在即傳遭美封殺 分析稱影響有限

相關新聞

知名醫學期刊罕見聯名刊文 籲美國人用選票趕川普下台

知名期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）七日罕見發表全體編輯聯名的社論，譴責美國總統川普處理新冠肺炎疫情失當，呼籲美國民...

美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

美國各家民調對美國總統大選勝出者的預測竟大相逕庭！根據神準預測9次美國大選的歷史系教授李奇曼的指標，拜登會當選的機率較高，但多數媒體民調都認為拜登會大幅領先，但也有民調認為多數選民還是支持川普，而且在其他家民調都預測會輸的搖擺州，川普卻能拿到關鍵選舉人團票。

疫情導致心情鬱悶 美藥物濫用致死多

因為疫情關係，美國今年派對類毒品藥物的使用率大幅減少，但藥物使用過量致死的人數卻持續攀升。由於疫情下民眾焦慮與不安的心情倍增，越來越多人服用...

防誤導濫用 臉書大選後暫時封鎖政治廣告

社群媒體龍頭臉書公司（Facebook）今天表示，11月3日美國總統大選投票結束後，將暫時封鎖政治或社會議題廣告，以減低...

首位副總統與女性對手辯論 老布希犯了這些錯變成生涯之痛

1984年時任副總統的老布希(George H.W. Bush)在費城與民主黨副總統候選人費拉洛(Geraldine Ferraro)電視辯論，是美國史上首度副總統與女性對手較勁；儘管多數人認為老布希辯論表現佳，但他在會場上和會後幾段不當發言，至今仍是話題；那場辯論，甚至被老布希視為職業生涯最低點。

Ruby Tuesday聲請破產 關185家店

美式連鎖餐廳「魯比星期二」(Ruby Tuesday)7日宣布聲請破產保護，將永久關閉185家分店，成為最新一波受新冠疫情影響而破產的餐廳，但該公司表示仍有部分分店持續營運。

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

美國副總統候選人唯一一場辯論在台灣時間今天（8日）早上9點登場，這可能是美國史上最重要的副手辯論，因為尋求連任的現任總統...

4名被告全獲保釋！涉佛洛伊德案 主嫌沙文今也交保出獄

涉嫌跪壓非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死的前明尼蘇達州警察沙文（Derek Chauvin），7日繳...

美元轉貶 因紓困措施出現轉機、投資人押拜登勝選

美元周三（7日）走貶，因市場期望在11月3日美國總統大選之前，白宮與國會有望達成部分財政刺激計畫，這使得市場的風險胃納改...

川普支持對航空業紓困 道瓊大漲530點

美國股市周三（7日）大漲至逾一個月高點，道瓊大漲逾530點，因美國總統川普推文支持對航空業者紓困，市場再度對國會達成額外...

川普籲國會速紓困民航業 盼避免數萬員工放無薪假

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，航空業持續低迷，美國總統川普今晚呼籲國會，儘快再核可250億美元的薪資...

菅義偉用「過去式」擔心川普染疫 黨內同志：英文水準太差

美國總統川普夫婦日前確診染疫，日本首相菅義偉曾推文關心川普夫婦，但因為文中時態用了過去式，讓不少黨內同志在自民黨內部會議...

熱門新聞

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

拜登又變身「怪叔叔」？對年輕女孩說「想看長大的她們跳舞」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。