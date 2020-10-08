首位副總統與女性對手辯論 老布希犯了這些錯變成生涯之痛

1984年時任副總統的老布希(George H.W. Bush)在費城與民主黨副總統候選人費拉洛(Geraldine Ferraro)電視辯論，是美國史上首度副總統與女性對手較勁；儘管多數人認為老布希辯論表現佳，但他在會場上和會後幾段不當發言，至今仍是話題；那場辯論，甚至被老布希視為職業生涯最低點。

華盛頓郵報報導，老布希1984年10月11日那場辯論「充滿活力」，次日多數政治策士認為他贏得辯論；但他很快明白，即使只有一丁點顯示出性別歧視跡象，都可能讓他「吃不完兜著走」。

其中一段情節發生在辯論次日，老布希在新澤西州繼續造勢時，洋洋自得告訴別人，他在辯論中試圖「踢一點屁股」(kick a little ass，教訓對方)；幾小時後，記者立即抓住機會追問： 「你是不是說你昨晚踢過費拉洛的屁股？」

老布希擔任副總統之前資歷豐富，他是二戰退伍軍人，曾任國會議員、大使和中央情報局長；費拉洛則是當了六年國會議員，與這次民主黨副總統候選人賀錦麗一樣曾任檢察官。

費拉洛辯論時，善用司法審判技巧，勤做筆記並冷靜發言，她針對雷根政府施政紀錄挑戰老布希；老布希似乎動怒，並在受質疑時提高聲量，還一再忘了她未冠夫姓，還稱呼她為「費拉洛夫人」，而不是「費拉洛國會議員」。

當辯論談到老布希專業領域外交事務及中情局時，費拉洛批評中情局的部分秘密行動。老布希不當回應道：「我想我剛聽到費拉洛女士說她不會採取任何秘密行動。這樣做將帶來非常嚴重後果，正如情報界所知那樣，這是很嚴肅的事 …讓我來幫幫妳，費拉洛女士，了解一下伊朗與美國駐黎巴嫩大使館之間的事。」

費拉洛後來微笑凝視老布希，平靜反擊道：「布希副總統，你那非得『教導我』外交政策不可的施惠姿態，讓我幾乎受到冒犯也請不要將我的答案逕行歸類。有權解釋我回答的是那些觀看辯論的美國民眾。」

當辯論主持人問費拉洛對老布希有何疑問時，她就核裁軍向他提出質疑。但布希則只揮揮手說：「我沒什麼要問她的，但我想我可以用這段時間談論職棒大賽之類的話題。」這個玩笑，現場只有老布希在笑。

當晚即時民調反映出很大的性別差異：男性認為布希贏得辯論，女性則認為費拉洛得勝。在辯論準備期間，早有一群外部專家警告老布希：不要自以為是，也別幸災樂禍。

廣播界資深人士席爾(Lynn Sherr)2016年曾對那場辯論評論道：「老布希認為自己與這位女子辯論有失身分」。數年後，華郵報導，老布希認為1984年大選是他職業生涯最糟階段，那段時間的最低點，正是那場辯論會。

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