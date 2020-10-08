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Ruby Tuesday聲請破產 關185家店

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合7日電
Ruby Tuesday宣布聲請破產保護，關閉185家店 美聯社
Ruby Tuesday宣布聲請破產保護，關閉185家店 美聯社

美式連鎖餐廳「魯比星期二」(Ruby Tuesday)7日宣布聲請破產保護，將永久關閉185家分店，成為最新一波受新冠疫情影響而破產的餐廳，但該公司表示仍有部分分店持續營運。

「魯比星期二」總裁萊德曼(Shawn Lederman)表示：「聲請破產不代表我們要跟大家說再見，而是幫助我們重新定位，讓我們在疫情的衝擊下得以慢慢恢復，並且維持之後更長期穩定的發展。」

該餐廳於1972年在田納西州瑪麗維爾(Maryville)成立，至今已成為橫跨全球的餐飲連鎖企業，旗下分店多達200多家；除了遍布美國和加拿大，香港、智利和科威特等九個國家也都有據點；過去他們以沙拉吧餐點聞名，因此在疫情期間受限於人人隔離的情況，生意大受影響。

疫情爆發前，由於市場動向和需求的改變已對部分餐飲業者造成些微的創傷，許多以內用為主的餐廳都因外送和外帶的需求提升而大受打擊；此外，十年前因次級房貸引發的金融海嘯帶來的衝擊，有些業者至今仍未完全恢復。

疫情對餐飲業的衝擊有如骨牌效應，數家知名餐廳陸續在暑假期間聲請破產；洛杉磯著名的加州披薩廚房(California Pizza Kitchen)，與其母公司查克起司(Chuck E. Cheese)都分別在7月和6月時聲請破產；同樣來自加州的平價連鎖牛排館時時樂(Sizzler)，9月亦捱不過疫情，正式聲請破產。

市場研究公司NPD Group指出，今年4月至6月的期間由於許多店家被強制關閉，餐館的訪客率暴跌47%；雖然恢復經濟活動後訪客逐漸恢復，但8月的訪客率仍下跌25%；對於像魯比星期二這樣沒有得來速或外送服務的業者，生存更加困難。

疫情 破產 餐飲業

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