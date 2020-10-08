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經濟解析／川普限制支付寶和微信支付 會打到誰？

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
圖／歐新社
圖／歐新社

彭博資訊報導，美國總統川普政府對中國兩大支付巨擘的潛在限制，作用可能超越政治，數十億美元的交易和國際貿易恐受波及，甚至影響全球金融體系的發展。

美國官員近幾周加緊幕後商討，醞釀限制螞蟻集團旗下支付寶和騰訊旗下微信支付，理由是擔心這些數位平台威脅美國國安。

果真設限，螞蟻集團尋求在上海和香港兩地上市、有望成為全球估值最大的初次公開發案（IPO）將首當其衝。一些跨國公司已與這些支付app進行合作，可能發現制定的相關策略受創或無法推動。

儘管限制措施可能為美歐銀行業者擋開強有力的競爭對手，但也可能阻礙他們原先的擴張計畫，無法順利進軍中國這個全球第二大經濟體的市場。川普可能的禁令恐有下列影響：

⚫螞蟻的IPO

知情人士說，經初步評估，馬雲的螞蟻集團尋求通過IPO籌資至少350億美元，有望超過Saudi Aramco創下的290億美元紀錄。螞蟻上調籌資目標，是基於估值增加至大約2,500億美元，超過美國第二大銀行美國銀行的市值。

支付寶受限，將讓螞蟻IPO案蒙上陰影。目前尚不清楚是否允許美國投資人參與買股。在螞蟻2018年的上一輪融資活動，包括Silver Lake、Warburg Pincus和Carlyle Group在內美國基金業者出資額都在5億美元以上。非美系基金業者也可能受限，例如新加坡的淡馬錫控股和GIC，他們是可能增加持股的現有投資人。

螞蟻的大部分營收來自中國，但川普考慮設限，可能至少促使投資人重新調整對支付寶海外業務成長速度的預期。

IPOFinancial.com創辦人兼總裁David Menlow說，有一天為美國消費者提供服務的前景能給螞蟻業務注射強大動能，但現在投資人會「反覆思量」。

美國的花旗、摩根大通、摩根史丹利是螞蟻香港IPO的輔導券商，光是他們可能就募資約175億美元。

目前還不清楚美國的限制會如何衝擊這些投資銀行艱難爭取到、與螞蟻之間的業務關係。

⚫全球支付

對美國官員而言，他們擔心支付寶和微信支付在國際間日益受到歡迎，會讓中國拿到過去未能取得的銀行和交易數據，最終包括數億美國人的個人資訊。但這也產生中國主管機關是否會對美國企業抱持類似疑慮的問題。

初期，支付寶進軍美國，主要聚焦中國消費者會造訪購物的地方，例如紐約精品店和加州觀光景點。但去年，當支付寶和Walgreens藥妝連鎖店之類零售商達成合作計畫，擴張已加速。

在此同時，美國支付網路也打進中國。去年11月，威士和萬事達公司宣布，他們的信用卡將加入微信支付和支付寶的錢包--讓中國以外持卡人更方便在中國大陸購物，這些app在大陸各種電子商務形態都具支配地位。

信用卡網路早就想進軍中國。威士執行長Al Kelly5月告訴投資人：「我再興奮不過了。」最近又有美國運通公司6月獲准在中國開辦銀行卡清算服務。

因此，任何對付支付寶和微信支付的行動，都可能給美國銀行業的擴張野心帶來麻煩。

⚫投資銀行

對美國投資銀行而言，川普設限的消息有好有壞。美國銀行業者一直擔心國內消費者有一天會擁抱中式的支付app--民眾使用行動電話便可順暢購物、買外帶食物、付帳單和管理證券帳戶--但他們也將中國視為收入成長的沃土，高盛和摩根大通等了數十年才打進中國45兆美元的金融市場。2019年，美國五大銀行對中國的曝險約為700億美元，比起他們在中國市場的擴張野心還太小。

如果金融服務業者被拖進美中兩國針鋒相對的過招當中，可能讓他們的策略複雜化，威脅到他們多年來和中國巨擘企業建立起來的業務關係，例如擁有螞蟻三分之一股權的阿里巴巴集團。

⚫美國合作夥伴

Marriott旅館和KFC餐館等品牌在中國都利用螞蟻的支付寶系統，建立自己的app，以協助用戶訂房或訂餐。資產管理業者先鋒集團（Vanguard）與螞蟻有合資事業，在中國提供自動化金融諮詢服務。螞蟻也與共同基金業者Invesco公司的合資事業合作。

川普對騰訊旗下通訊軟體WeChat的準則，可能提供美國會如何處理陸資支付平台的線索。美國政府先前允許美企在美國以外地區持續和WeChat合作。

IPO 川普 微信

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