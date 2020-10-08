4名被告全獲保釋！涉佛洛伊德案 主嫌沙文今也交保出獄

涉嫌跪壓非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死的前明尼蘇達州警察沙文（Derek Chauvin），7日繳交保釋金後出獄，他也是四名佛洛伊德命案涉嫌人員中，最後一名出獄的警察。

華盛頓郵報報導，根據州懲戒記錄，44歲的沙文原本關押在明州橡樹公園高監獄，但7日上午被轉移到明州的亨平內郡（Hennepin County）監獄，然後從該監獄完成保釋手續後離開。法院紀錄顯示，沙文支付含附加條件的100萬美元保釋金，並於中午前被釋放。沙文的律師尼爾森證實他的委託人不再被拘留，但拒絕多作回應。

沙文在明州警局工作長達19年，5月被解雇之前，因弗洛伊德案面臨二級謀殺和過失殺人罪。現場的其他三名警官J. Alexander Kueng、Thomas K. Lane和Tou Thao被控協助及教唆犯罪。

亨平內郡一名法官正考慮是否將對所有四名前警員進行聯合審判。暫定審判日期為2021年3月。

佛洛伊德案發生在今年5月，涉案四名警察全被開除，並引發全球反種族歧視和警察暴力等一系列示威抗議。

商品推薦