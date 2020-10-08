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川普：個別通過紓困措施 民主黨：他只想送出印名支票

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/路透
圖/路透

在停止與民主黨人協商大規模紓困方案直至大選結束後，美國總統川普重申呼籲，希望國會通過個別的疫情紓困措施，包括濟助航空業以避免大規模資遣。

距離選舉日所剩時間不多，川普和幕僚周三（8日）改變重點，想通過一系列個別法案，但在野的民主黨向來反對這樣作，這有悖於他們包裹通過價值數兆美元整體協議的目標，包括救助因疫情而致歲收銳減的各州和地方政府。川普突然大轉向，給外界對政府會提供更多紓困的期待投下新的不確定性。

白宮幕僚長梅多斯周三告訴記者：「刺激方案的協商取消了。我們正在檢視獨立法案的可能性。」他說，川普政府正力推大約10項議題的獨立法案，願意一項項地談。

川普周二晚間推文寫道：「如果送出（1200美元）經濟刺激支票的獨立法案，它們立刻就能到達我們偉大人民手上。我現在就準備好可以簽署。」

眾院議長裴洛西周三則稱川普政府「錯過了機會」。她說，川普的所作所為看不出清晰理智之處，「他只想送出印有他名字的支票。」

但股市周三因寄望刺激法案而走高，道瓊工業指數和標普500指數分別上漲1.9%和1.7%。

眾院的民主黨人先前曾願開門放行一項個別法案：濟助航空業。上周，他們試圖分開立法以免數十萬人遭資遣，但被共和黨擋下來，現在雙方都指控是對方破壞了努力。

共和黨不看好裴洛西會做出重大讓步，並擔心，即使達成協議，參院可能無法兼顧通過大刀闊斧的紓困案，以及確認大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名。此外，快沒有時間可讓選民感受到任何刺激方案對他們錢包的實質影響了，根據知情人士，這是白宮的主要動機。

川普 民主黨 疫情

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