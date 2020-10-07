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鮑爾警告：紓困再不加把勁 拖延復甦復甦

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導

聯準會主席鮑爾6日警告，經濟好不容易從新冠病毒疫情重擊稍見復甦，聯邦政府若不再加強紓困，可能又步入衰退；他說，抗疫力度寧願過大，也勝過不足。

不過川普總統卻推文說，他已指示不要再與民主黨國會黨團協商進一步紓困法案，等到選後再說，此話一出，股市應聲下跌。

鮑爾說，先前推出的紓困措施，包括擴大失業保險補助、直接援助受困家庭、對小型企業提供財務支援，至少擋住了經濟「螺旋下滑」的力道，否則失業人口大增，會直接影響消費，迫使企業進一步裁員，製造更多失業人口。

儘管如此，鮑爾說經濟復甦仍然不穩，不繼續提出更多的振興措施，恐怕穩定成長無望。

他是在對企業界和經濟學界組成的「全國企業經濟協會」演說時，提出上述觀點。

「經濟距離完整的擴張和復甦，還遠得很。」他說：「支助力道太小，復甦力道就弱，平白讓家庭與企業艱苦度日，久而久之，家戶賴帳和企業破產就會增加，傷害經濟的生產潛力，薪資更不可能成長。」

他指出，和5月、6月的快速改善比起來，經濟復甦的腳步，最近幾個月顯然已緩了下來，8月收入下滑，9月就業率成長趨疲，新增職位只有66萬1000個，不到8月150萬、7月180萬的一半。3月和4月2200萬人失業，目前為止恢復的就業人數，僅一半多一些。

鮑爾說，就業市場長期不振的話，可能觸動典型的經濟衰退模式，就業疲弱益發促成經濟疲弱。

他答覆經濟學者提問時說，疫情促成經濟衰退，打擊最重的是個人服務業，尤其是餐廳、酒吧、飯店、旅行社、電影院和娛樂業，這些行業已見數百萬人失業，而且失業可能為期不短，除非老雇主請回去上班，或另謀高就有成。

長期而言，他說，在他們回店上班或另尋到出路之前，給他們支援是對的，也是聰明之舉。

鮑爾 川普

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