微信禁用影響生活 美華人社交斷線

川普政府禁用微信，等同於斬斷了在美華人的生活連結。微信對於在美國的眾多中國移民來說，不只是聯繫家鄉同胞的重要管道，也是中國商家聯繫顧客的平台，讓身在異鄉的中國人生活較不孤獨。但也有在美中國人認為，太過依賴微信以及微信上發布的消息，反而讓很多在美國的中國人失去與外界交流的機會。

微信「充滿家鄉味」

《商業內幕》報導，一名在紐約唐人街做裁縫的居民表示，1982年還沒有微信時，她花了很長的時間才得知父親去世的消息，但自從有微信後，她再也不會錯過家鄉的大小事，不會和親友失去聯繫，微信讓她在美國的退休生活「充滿家鄉味」。

然而美國政府禁用微信，斬斷了遍佈全球的數億中國移民們之間的歸屬感和連結。事實上，移民用熟悉的通訊軟體在異地找到歸屬感並不是新鮮事，如韓國移民喜歡使用Kakao，台灣移民喜歡使用Line等。

但微信無疑塑造了美國成長最快速的移民族群的生活型態。從就學開始，留學生在微信群組找到老鄉，中國商家用微信當作客服平台，移民運用微信互通消息，互相幫助，並且隨時掌握中國老家的任何動態。

不贊成禁用微信

如今，由於與中國關係日漸惡化，美國政府認為微信會不法竊取個人資訊，且直指微信上充滿錯誤的資訊和假消息，甚至形塑錯誤的觀念給中國移民。《紐約時報》報導，的確有部分中國移民坦承，微信上錯誤消息很多，會誤導年長者，且讓中國人失去和外界交流的機會，但他們並不贊成直接禁止使用微信，尤其對老一輩的移民來說，微信可以讓長輩聯繫那些可能一輩子再也沒機會見面的親友。

據統計，微信在美國擁有1900萬用戶，而微信中流竄的訊息是否對言論自由有害，仍在爭論中，但不可否認的是微信是中國移民生活中重要的部分，和親友老鄉交流，在過年時互送「紅包」，甚至免於疫情的災難。

以災情一度十分慘烈的紐約為例，當地的中國人由於從微信互通消息，因此比任何族群都還要早開始防範，也讓亞裔美國人成為所有族群中，新冠死亡率最低的。

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