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自瞞中共黨員身分 楊建利被拒入美籍

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
楊建利。（取材自推特)
楊建利。（取材自推特)

美國日前發布政策指南，強調共產黨員不會獲得移民受理。旅居美國近30年的中國民運人士楊建利在推特上透露他申請入美國籍時，因主動承認當年隱瞞中共黨員而被拒絕入籍申請。楊建利並不後悔這樣做，「欺騙美國政府決不是我的本意」但他將透過上訴爭取豁免。

綜合媒體報導，楊建利1983年在北京師範大學攻讀數學碩士時，響應時任中共總書記胡耀邦呼籲「年輕知識分子入黨，在黨內改變黨」的政策加入中國共產黨。

1986年楊建利來美國留學，在簽證申請表格「你是否共產黨員」問題上，填寫了「不是」。當時公職人員申請美國簽證時，外事部門給予的指導就是「不要承認共產黨員的身分」，「一旦承認黨員身分就會拿不到簽證」。

他指出，目前成千上萬的中共黨員在申請美國簽證、移民最後規畫入籍的過程中皆會隱瞞了中共黨員的身分。

楊建利來美後就斷絕了與中共的組織關係，1989年天安門民主運動爆發，他從美國返回北京參加民主運動。由於有美國簽證，在6月7日大搜捕之前，楊建利逃離中國回到美國，他被北師大開除黨籍，1991年獲美國政治庇護，1992年獲得綠卡。

之後近30年，楊建利一直不願意加入美國籍，因為他認為作為中國公民推動中國人權進步和民主變革更有力度和信譽，至少可以堵住中共「外國人干涉中國內政」的指責。

報導指出，隨著楊建利在國際上的人權活動逐漸增多，沒有美國、中國護照的他，靠旅行證國際旅行造成諸多不便，因此他決定申請入美國籍。

在移民局面試中，楊建利對於當年隱瞞中共黨員的過往吐實，並請求諒解。「在美國，我在任何場合的公開演講和文章中，從不避諱談我的那段歷史」。移民局通過後續調查後，最終拒絕其入籍。

楊建利對此表示，他不會因此動搖對美國法治和民主的信念，被拒入籍正顯示移民官秉法律辦事。他將狀告美國國土安全部等部門，解釋事由，爭取合理合法合情的結果。

中共 移民 簽證

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