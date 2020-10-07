川普下令停止財政刺激談判 油價收斂漲幅 金銅俱跌

美國總統川普表示，他將停止與民主黨的刺激方案談判直到大選結束，讓全球第二大銅消費國的需求前景蒙上陰影。油價縮減漲幅，黃金擴大跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價盤後收斂漲幅

美國原油期貨周二正常交易時段一度大漲3%，因Delta颶風正撲向生產能源的墨西哥灣地區。川普停止刺激政策談判的決定導致股市下挫，並威脅到石油產品的需求回升。

紐約時間下午4:41，西德州中級原油（WTI）報每桶39.90美元，原本收在40.67美元。布蘭特原油期貨收於每桶42.65美元。

●黃金擴大跌幅

美元走升，減少了對黃金作為另類資產的需求。由於低利率和空前的經濟刺激措施加劇了通膨可能，今年黃金上漲了

約24%。

現貨黃金周二盤中下跌2%，至每英兩1,874.86美元；收於1,878.18美元。白銀、白金和鈀金也下跌。

●紐約銅期貨下跌

紐約期銅走低，美股也在川普叫停刺激案談判後創下近兩周最大跌幅。就在川普發布停止談判的推文的數小時前，聯準會（Fed）主席鮑爾就增加財政刺激發出最強烈呼籲。

克利夫聯邦準備銀行總裁梅斯特也警告，經濟在沒有更多財政援助情況下面臨「緩慢成長」局面。

紐約時間下午4:16，12月交割的銅期貨跌0.9%，報每磅2.937美元。