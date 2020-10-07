台積電ADR周二跌1.7% 較台股溢價9.2%
台積電ADR周二跌1.7%，收83.12美元，較台北交易股票溢價9.2%。費城半導體指數跌0.6%。
美國股市周二大跌，美國總統川普一則推文，讓市場對11月大選前達成新一輪經濟紓困協議的期望落空。
標普500指數下跌47.66點，至3,360.97點，跌幅1.4%。道瓊工業指數跌375.88點，至27,772.76點，跌幅1.3%。那斯達克綜合指數跌177.88點，至11,154.6點，跌幅1.6%。
台灣加權股價指數大漲155.958點收12,704.23點。台積電漲1.6%收439.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 59.02 -1.21 60.20 -1.96
中華電 CHT 106.67 +0.30 108.00 -1.23
台積電 TSM 479.77 -1.68 439.50 9.16
聯電 UMC 28.11 -3.37 28.35 -0.85
*註：匯率依據紐約時間
下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言