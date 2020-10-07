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川普叫停紓困案談判…美股由升轉跌 道瓊下挫375點

台積電ADR周二跌1.7% 較台股溢價9.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌1.7%，收83.12美元，較台北交易股票溢價9.2%。費城半導體指數跌0.6%。

美國股市周二大跌，美國總統川普一則推文，讓市場對11月大選前達成新一輪經濟紓困協議的期望落空。

標普500指數下跌47.66點，至3,360.97點，跌幅1.4%。道瓊工業指數跌375.88點，至27,772.76點，跌幅1.3%。那斯達克綜合指數跌177.88點，至11,154.6點，跌幅1.6%。

台灣加權股價指數大漲155.958點收12,704.23點。台積電漲1.6%收439.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 59.02 -1.21 60.20 -1.96

中華電 CHT 106.67 +0.30 108.00 -1.23

台積電 TSM 479.77 -1.68 439.50 9.16

聯電 UMC 28.11 -3.37 28.35 -0.85

*註：匯率依據紐約時間

下午6:30的彭博報價

台積電 台股 半導體

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