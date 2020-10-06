鮑爾強調 現在政府多花錢也不是大問題

「感覺好多了，難不成...我已免疫啦？！」染上武漢肺炎的美國總統川普，5日晚間自行宣布出院，返回白宮。川普不僅在直播中高調空降，更試圖精神抖擻地在白宮陽台、於全美國民眼前「摘下口罩」，向全國人民敬禮致意——但根據白宮醫療團的說法，此刻的川普體內仍有病毒，身體不僅尚未康復；同時鏡頭前的川普，更是難掩氣喘吁吁、呼吸不順的硬撐體態——因此患病總統的白宮除罩秀，反而引發了輿論的錯愕與震驚。儘管川普競選團隊的親信圈內，仍不斷傳出確診染疫；但返回白宮的川普，卻強調自己已作好準備，隨時都能重返大選戰列，同時更向支持者們分享了自己的感染經驗：「美國有很多很讚的藥物快就位了，所以大家不該懼怕瘟疫，別讓病毒主宰你自己！」

2020-10-06 12:05