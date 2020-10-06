鮑爾強調 現在政府多花錢也不是大問題
美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在全美景氣經濟學會發表演說時警告，如果沒有政府的充分支援，美國經濟復甦將十分疲軟，並強調政府實施大規模刺激經濟計畫將不會造成問題。
由於國會共和黨團反對擴大刺激經濟計畫，使兩黨協商一直陷入僵局。
鮑爾在書面講詞中表示，「如果支援太少，將形成弱勢復甦，對家庭及企業造成不必要的困難。反之，目前就算花錢太多，問題也不大。即使政策行動的規模到頭來確定超過需要，這些錢也不會浪費掉」。
他指出，「如果貨幣政策與財政政策持續攜手並進，對經濟提供支援，直到確定走出泥淖為止，則景氣復甦力道將更強，速度將更快」。
鮑爾也提到第二波疫情再度對經濟造成威脅。他表示，「超額失業給付於7月底到期後，8月消費支出仍強，顯示政府移轉給付仍繼續支持經濟活動。但由於許多勞工將經歷更長的失業期，因此可能需要政府提供進一步的支持」。
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