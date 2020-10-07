美副總統辯論 層層防疫

在美國總統川普染疫後，政界對於總統大選候選人的防護措施也繃緊神經。NBC新聞網5日證實，美國副總統潘斯（Mike Pence）和民主黨籍對手加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）7日辯論對陣時，將相距13英尺（近4公尺）遠，並架設塑膠玻璃板分隔彼此。

美國副總統辯論7日將在猶他州鹽湖城舉行，主辦單位總統辯論委員會加強會場防疫措施，規定所有人員都須在72小時內接受病毒檢測，呈現陰性結果才能進場，且進會場後要全程戴上醫療口罩，否則會被要求離開，不接受使用布質口罩。

這項規定適用於必須進入管制區內的媒體記者、急救人員、管理清潔人員、司機等，而準備採訪辯論會的部分媒體記者，已在4日接受病毒檢測。

知情人士透露，賀錦麗要求使用隔板，雖然潘斯陣營據傳表示反對，但總統辯論委員會仍批准此一請求。潘斯的發言人米勒（Katie Miller）受訪表示：「如果賀錦麗參議員想要在她周圍使用堡壘，那就用吧。」米勒自己5月曾確診感染新冠病毒。

美國疾病預防控制中心5日則修正防疫指引，認為新冠病毒能藉由懸浮於空氣中可達數小時的病毒傳染。