移民律師：要想入籍美國 只能宣布退黨

德國之聲：美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布政策指南，強調共產黨員申請移民入籍都不會獲得受理。您作為移民事務專家，如何解讀這項規定呢？

鄭存柱：我想說明的是，這並不是一個新的規定，在美國移民法的相關條款中早有相關規定。雖然移民法裡有相關的規定，但在過去執行過程中是相對寬鬆的。我們知道，在美國大約有1700萬非法移民，按照法律規定，這些人都應當被遞解出境，但執法機關並沒有這麼做。以前在申請移民和入籍的表格裡，也有這樣的問題，問你是否參加過共產黨或其他極權政黨。也就是說，規定是一直都有的，但是在執行過程中比較寬鬆。

但在過去一年以來，美中關系出現了惡化的趨勢，特別是美國重新拿起了反對共產主義和反對極權主義的基本國策。我記得，肯尼迪總統就職演說時，就把納粹主義、共產主義、馬克思主義當作是美國的敵人。從美國的價值觀來看，這些意識形態也的確是美國的敵人。

過去四十年當中，在對華政策方面，美國採取了比較寬鬆的政策，希望中國能融入世界一體，接受普世價值。但現在回過頭來看，對華比較寬鬆的政策並沒有達到改變中共獨裁這樣的預期。基於這種原因，美國在對待中國和中共的問題上，可能出現了趨嚴的勢頭。因此就有了10月2日把以前制定的、不允許共產黨和其他極權政黨成員入籍美國的規定重新放上了官網，要求各移民機構和相關部門對此問題予以重視。

德國之聲：這項規定被重新提上議事日程後，您能感覺到什麼變化嗎？

鄭存柱：當然能感受到變化。現在中國國內有很多人和我聯繫，他們說年輕時入黨是被大環境所迫，加入中共只是作為入職提幹的敲門磚，他們現在很清楚共產黨並不是一個「為人民服務」的政黨。也有一些人已經身在美國，也在和我諮詢黨員身份的事情。我告訴他們在美國有很多幫助退黨的機構。我明確告訴他們，移民局頒布禁止黨員入籍的規定後，也還是有得到豁免的機會，但必須拿出退黨的相關證據。

德國之聲：您剛才提到要獲得豁免，需要出具退黨證明。但是，從中國共產黨哪裡獲得退黨證明應該是個比較困難的事情吧？

鄭存柱：對，從中國共產黨正常退出，幾乎是做不到的。因為共產黨認為，你當年宣誓要為共產主義事業奮鬥終身，所以你退黨就等於背叛黨。所以它會開除你，而不會讓你退黨。我自己就經歷過，1989年，我所在學校的一些老師就在教職工大會上宣布退黨，以表示對中共鎮壓學生的抗議。但這些老師事後都是被開除出黨，受到處分，而並不會讓他們退黨。

不過，我也確實經手過例外案例，一對已經移民美國的夫婦要給仍在中國的女兒辦移民，告訴女兒是在校大學生，還是黨員。那我就告訴他們，如果希望順利移民，你們的女兒就需要退出共產黨。這個女孩就去告訴校方，她要移民美國，按照美國法律必須退出共產黨組織，結果校方竟然很痛快地幫她辦理了退黨手續。不過，這也是我過去十多年裡，經歷的唯一一個主動退黨獲成功的案例。

德國之聲：您剛才說，美國現在要嚴格執行禁止共產黨入籍的這些法律法規了。那您作為律師，覺得這些法規的可操作性有多強呢？畢竟中國共產黨是一個擁有九千多萬黨員的龐大黨組織。

鄭存柱：從法律層面上，美國是要求申請人主動申報。一旦瞞報後果會很嚴重。我今天剛剛在網上看到新聞，說一名著名民運人士當年申請簽證或綠卡時，沒有說明自己是或曾經是共產黨員的事實，所以導致其入籍申請被駁回這樣令人遺憾的事件。

但這也說明，即使拿到了綠卡或公民資格，一旦被發現存在謊報和欺騙移民局的歷史，那綠卡和公民資格還是有可能會被取消的，而且在這種情況下，獲得豁免的機會就很渺茫。但如果你在提出申請時，主動告知黨員身份，並主動申明已經退出中共，長期沒有參加黨務活動，實際上你是能夠得到豁免的。而相反，如果中共黨員隱瞞身份入籍美國後，還在四處為中共歌功頌德，那麼移民局接獲舉報後，仍有可能取消其綠卡或批准令。

德國之聲：您所在的美國加州華人相對集中，那麼USCIS的政策指南發布之後，華人社區有什麼反應呢？

鄭存柱：我們所在的洛杉磯，今年變化非常明顯。去年九月份的時候，大家可能在電視新聞上也看到了，當時中國領事館舉行了盛大的升旗活動，很多僑領為了爭奪主辦資格或排名順序大打出手，實際上就是為了拉近和中國官方的關系。當時海外民運也舉行了向五星紅旗潑墨等抗議活動。總之，去年所謂「國慶」的紀念活動可以說聲勢浩大，但今年現在已經到十月初了，還沒有一個組織出頭要求舉辦「國慶」紀念活動，而洛杉磯中國總領事也只是發表了一個網絡講話。去年和今年形成了鮮明的對比，也可以看出，一些所謂的愛國華僑並非發自內心熱愛祖國，他們只是希望和使領館搞好關係，獲得好處。而隨著美國的移民政策趨於嚴厲，將共產黨作為敵人來看待，那麼這些人今年就統統潛伏起來了。

德國之聲：從近年的統計數字來看，移民美國對很多中國人來說還是比較有吸引力的。對於那些想移民美國的中共黨員，您能提供什麼建議呢？

基本上所有和我諮詢移民事務的人，我都只有一個建議，那就是盡快退黨。前面已經說過，共產黨組織是不會給出具退黨證明的，但黨員本人可以登報聲明，登報退黨就是一種公開公示，當年周恩來被國民黨逮捕，也是通過登報宣布退黨的，也就是所謂的「伍豪事件」。登報聲明至少可以作為一種證據，將來移民時是可以起作用的。

德國之聲：美國收緊針對中共黨員的移民政策，對中國國內是否會產生影響？

鄭存柱：禁止共產黨員入境的消息現在在中國國內傳播得很廣，包括我二十多年前的老同事現在都在聯繫我，相關消息的帖子跟帖也動輒上千上萬。所以說，黨員們對這個問題應該很關注。也確實有很多人聯繫我，諮詢怎麼處理黨員身份的問題。我還是那個建議，如果你人在國內，黨組織又不允許你退黨，那麼你可以通過國外的朋友幫你登報發表退黨聲明，甚至匿名都可以。來到美國以後，再出示真實身份。總而言之，我認為，這個消息對那些期望移民美國，但已經入黨或希望入黨的人來說，還是產生了很大的觸動。

德國之聲：美國新近發布的這個政策指南中，特別強調了共產黨員或與之相關的成員不得入籍。而眾所周知，在中國，一切組織和團體都是和中國共產黨密切相關的。美國移民機構會怎麼處理這個問題呢？

鄭存柱：對於少先隊和共青團來說，應該影響不大，畢竟他們當時都是未成年人，基本上都會得到豁免。但是在中國，正如您所說，所有的組織，包括民主黨派、婦聯、工會，所有組織和團體章程的第一條都是擁護共產黨的領導，所以它們也都是共產黨的附屬機構。

鄭存柱，美國洛杉磯環球律師事務所律師，負責移民事務的法律諮詢。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報道，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】