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刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普出院回到白宮後，自南草坪步行上台階後，並未立刻入內，而是在二樓的門口處摘掉口罩，行舉手禮，目送陸戰隊一號離開。美聯社
川普出院回到白宮後，自南草坪步行上台階後，並未立刻入內，而是在二樓的門口處摘掉口罩，行舉手禮，目送陸戰隊一號離開。美聯社

美國總統川普2日傍晚入住馬里蘭州華特里德軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center），5日傍晚6時38分左右，川普戴著口罩，步出醫院大門，並未回答任何問題，只在上車前振臂和豎起大拇指，隨即離開；川普搭乘陸戰隊一號直升機返回白宮，約55分降落在白宮南草坪，當時天色尚未全暗。

隨行記者在醫院外頭守候，在一定距離外對川普提問，白宮到底多少人感染新冠肺炎，及川普本人是不是超級傳播者，川普均沒有回答，他輕輕揮手並說：「非常感謝你們每一個人。」

川普回到白宮後，自南草坪步行上台階後，並未立刻入內，而是在二樓的門口處摘掉口罩，行舉手禮，目送陸戰隊一號離開；白宮工作人員就站在他的身後。

川普1日確診新冠肺炎，在2日傍晚入院，白宮醫師康利（Sean Conley）說，儘管川普可能沒有完全脫離險境，但根據評估和臨床狀態，醫師團隊同意川普可以出院回到白宮，接受全天候照料。 

川普 白宮 新冠肺炎

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