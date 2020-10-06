川普密集推文催票 出院文之前已有22則

因新冠肺炎住進馬里蘭州華特里德軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center）的美國總統川普，在住院第三天不僅恢復以往發文頻率，甚至更甚，他在下午2時30分左右推文宣布自己即將出院前，已累計22則推文，一小時推15則，都為催票，且全部大寫，展現其高亢情緒。

川普熱愛推文，且經常使用大寫強調語意，他也喜歡轉發支持者的推特，並加上簡短評語。他5日推文則數和頻率已超越平日標準，且幾乎都是發文不是轉貼。

川普寫道：「股市已經準備好破紀錄，明年將是史上最佳，投票、投票、投票！」、「史上最強的軍隊。投票！」、「打擊腐敗虛偽的新聞媒體。投票！」「太空部隊。投票！」「法律和秩序。投票！」、「宗教自由。投票！」、「更美好的生活。投票！」

川普還說，「今天是亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、俄亥俄州和德州最後一天登記投票的日子。」並附上連結，要民眾一起「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

川普也轉發連結，呼籲支持者登記成為川普的監票部隊。

根據Yahoo公布的民調顯示，在川普住院的10月2日和3日進行調查，民主黨總統候選人拜登以51%領先川普的43%，兩人差距達8個百分點。