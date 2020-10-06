住院還趴趴走遭批 川普反擊「我不去就會被批沒禮貌」

美國總統川普在住院期間，短暫離院，在車子裡向守候在醫院外的支持者揮手致意，遭致批評。川普5日下午在推特反擊說，「若我不去，媒體就會批評我沒禮貌。」

川普2日下午住進馬里蘭州華特里德軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center），接受新冠肺炎的治療，他4日下午短暫離院，坐進休旅車向守在醫院外的支持者揮手致意；此舉引發眾怒，認為川普讓車上同行人員陷於染疫風險，醫師和特勤探員皆表達不滿。

川普5日下午在推特說，根據報導，自己搭車向諸多粉絲和支持者致謝，媒體就不高興；川普說，這些人站在醫院外頭多時甚至數日，只為致意向他們的總統致上敬意。

川普說，「若我不這麼做（指離院現身），媒體會說我沒禮貌。」

川普在推文後不久，立即在推特宣布自己即將在今天（5日）下午6時30分出院。