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白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫
美國白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）5日在推特貼出聲明表示，自己今天上午確診感染新冠肺炎，她還在聲明中澄清，自己在1日記者會前，並不知道川普幕僚希克斯（Hope Hicks）的染疫訊息。
美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和希克斯在1日確診新冠肺炎，川普2日凌晨宣布自己病毒檢測為陽性，此後越來越多白宮訪客、工作人員和記者染疫，白宮遭批沒有積極應對追蹤可能感染的人數與範圍。
麥肯內尼說，她自1日起每天都進行病毒檢測，均呈現陰性；直到5日早晨，她病毒檢測呈現陽性，且無症狀。
麥肯內尼表示，在1日白宮記者會前，她完全不知道希克斯確診訊息。
在宣布確診訊息後，麥肯內尼表示，白宮醫療團隊並未將任何記者或新聞工作者，列為密集接觸對象；她將開始隔離，並遠距工作。
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