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紐約擬封鎖九大感染區

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國紐約市長白思豪4日表示，計劃從7日起，關閉九個被認定為新冠肺炎群聚感染區的非民生必要商店和學校，以遏制紐約市的疫情繼續擴散。

白思豪說：「很不幸的，今天不是用來慶祝的日子。」他宣布將尋求州政府批准，關閉布魯克林區與皇后區等九個郵政編碼區的非民生必需商店與所有學校。紐約市於3月受到疫情重創，迄今累計近2.4萬人病故。

白思豪表示，確診率飆升的九個郵政編碼區將受到新措施的影響，病例增加有時是由於民眾未遵守社交距離與不戴口罩的結果。他說，另外11個郵政編碼區被列入「觀察名單」，因為這些地區的確診率也持續增加。

路透分析，美國過去兩周僅有18州的確診病例沒有上升，紐約州為其中之一。過去七天有九個州確診數創新高，主要是上中西部和西部各州的寒冷天氣迫使更多的人在室內活動。

若紐約州長郭謨批准，布魯克林區與皇后區將的所有非民生必需商店、餐廳、公立與私立學校將因此關閉。白思豪說，約100所公立學校與200間私立學校，將關閉二至四周。白思豪說，封鎖是為減輕民眾對冬天將使更多人待在室內、導致第二波疫情傳播的擔憂，這將讓人想起今年春季感染人數多到差點癱瘓紐約市醫院。

新冠肺炎 COVID-19

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