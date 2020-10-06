在美國眾院致力於達成新一輪紓困案之際，總統川普及強森等三名共和黨參議員近日接連感染新冠肺炎病毒，可能提高朝野協商新一輪紓困案的難度。

強森、提力斯、麥克．李等三位共和黨參議員確診後，參院多數黨（共和黨）領袖麥康諾4日宣布，參院將休會至19日，這意味在財政部長米努勤與眾院民主黨議長裴洛西協商一周後，朝野立即達成紓困案協議的可能性偏低。

米努勤和裴洛西上周都在協商，並在9月30日進行面對面會談，但仍未化解兩黨對新紓困方案的歧見。

儘管川普公開敦促兩黨達成協議，但他2日確診染疫，住院治療，目前外界不清楚他在住院期間參與新紓困案的情況。此外，川普政府內部對投入更多紓困支出的看法不一，外界也難以確定哪個派系會川普住院期間占主導地位。

美國國會與白宮在今年稍早推出規模逾3兆美元的紓困案，但3月來就未再提出任何紓困方案。米努勤和兩黨議員都表示，須採取更多刺激措施，且最新數據顯示，美國9月新增就業人數不如預期，也呼應此論點。

民主黨已提出一項2.2兆美元的刺激方案，而川普政府上周已將紓困案的規模提高至近1.6兆美元，包括每周加發400美元失業救濟金，但此金額仍比民主黨的每周600美元少。