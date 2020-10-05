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新冠疫情衝擊 流感疫苗需求大增
流感每年造成美國1萬到6萬多人死亡，今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增；目前美國和各國均已著手準備，當局並建議滿六個月大以上者都施打疫苗。
今年準備中的流感疫苗劑量創紀錄，美國高達1億9400萬到1億9800萬劑，去年疫苗似有剩餘，應足夠。
疫苗正一批批運送；聯邦疾病防治中心(CDC)感染部門主任傑尼根(Daniel Jernigan)認為，今年人人都想接種疫苗，時間可能提早。
製藥巨頭賽諾菲(Sanofi Pasteur)供應全球近2億5000萬劑疫苗，美國即占8000萬劑；包括德國、西班牙和波蘭等國，今年均增加疫苗需求。
國家傳染病基金會(NFID)專家沙夫納(William Schaffner)說，流感疫苗無法預防新冠病毒，但有助於避免肺炎、住院和死亡。
專家表示，以下幾點能夠幫助你在流感季節保持健康。
首先，密切和醫護人員關係。除了生病時能盡快看診，若醫師熟悉你的病史，就能透過電話或線上治療，也知道何時該請你前往醫院檢查。
第二，留意最新的疫苗接種資訊，9、10月是接種疫苗的好時機。
第三，過敏發作初期及早治療，症狀加劇前趕緊服藥；記住，過敏雖然會引起上呼吸道症狀或改變嗅覺，但並不會引起發燒。
第四，量體溫是區分過敏和流感的好方法，也是醫護人員診斷的重要指標。
第五，熟悉線上醫療服務，民眾可上網預約遠距醫療、線上諮詢。
第六，保持社交安全距離、戴口罩、勤洗手。
第七，有任何呼吸道症狀時，留意症狀如何演變，以區分過敏和流感，有慢性病史特別是肺病的人，在症狀初顯時應立即就醫。若是突然出現胸痛、胸悶、意識模糊不清或缺氧等症狀時，應撥打911求救。
最後，不要恐慌，適時求助，良好的溝通能夠救人一命，幫助我們度過接下來的難關。
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