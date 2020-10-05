快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情衝擊 流感疫苗需求大增

世界日報 / 編譯周芳苑、徐薏茹／綜合4日電
今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增。 圖／聯合報系資料照片
今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增。 圖／聯合報系資料照片

流感每年造成美國1萬到6萬多人死亡，今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增；目前美國和各國均已著手準備，當局並建議滿六個月大以上者都施打疫苗。

今年準備中的流感疫苗劑量創紀錄，美國高達1億9400萬到1億9800萬劑，去年疫苗似有剩餘，應足夠。

疫苗正一批批運送；聯邦疾病防治中心(CDC)感染部門主任傑尼根(Daniel Jernigan)認為，今年人人都想接種疫苗，時間可能提早。

製藥巨頭賽諾菲(Sanofi Pasteur)供應全球近2億5000萬劑疫苗，美國即占8000萬劑；包括德國、西班牙和波蘭等國，今年均增加疫苗需求。

國家傳染病基金會(NFID)專家沙夫納(William Schaffner)說，流感疫苗無法預防新冠病毒，但有助於避免肺炎、住院和死亡。

專家表示，以下幾點能夠幫助你在流感季節保持健康。

首先，密切和醫護人員關係。除了生病時能盡快看診，若醫師熟悉你的病史，就能透過電話或線上治療，也知道何時該請你前往醫院檢查。

第二，留意最新的疫苗接種資訊，9、10月是接種疫苗的好時機。

第三，過敏發作初期及早治療，症狀加劇前趕緊服藥；記住，過敏雖然會引起上呼吸道症狀或改變嗅覺，但並不會引起發燒。

第四，量體溫是區分過敏和流感的好方法，也是醫護人員診斷的重要指標。

第五，熟悉線上醫療服務，民眾可上網預約遠距醫療、線上諮詢。

第六，保持社交安全距離、戴口罩、勤洗手。

第七，有任何呼吸道症狀時，留意症狀如何演變，以區分過敏和流感，有慢性病史特別是肺病的人，在症狀初顯時應立即就醫。若是突然出現胸痛、胸悶、意識模糊不清或缺氧等症狀時，應撥打911求救。

最後，不要恐慌，適時求助，良好的溝通能夠救人一命，幫助我們度過接下來的難關。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

公費流感疫苗開打 現排隊人潮等接種

公費流感疫苗注射今開打 台中慈濟醫院接種多5成

保護「嘉」人 嘉縣流感疫苗今起開打

嚴防新冠肺炎流感雙流行 中國多地疫苗卻一針難求

相關新聞

新冠疫情衝擊 流感疫苗需求大增

流感每年造成美國1萬到6萬多人死亡，今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增；目前美國和各國均已著手準備，當局並建議滿六個月大以上者都施打疫苗。

川普確診接觸史 白宮交出募款活動206人名單

美國總統川普1日當天確診感染新型冠狀病毒幾小時前，曾前往新澤西州貝德敏斯特參與一場募款活動。新澤西州官員今天表示，白宮已...

說給誰聽？白宮國安顧問：川普好得很 不考慮交出權力

俄羅斯衛星通訊社報導，白宮國家安全顧問歐布萊恩，3日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」節目訪問時說，美國總統川普...

美駐中大使4日離任 強調「對中國人民和文化讚賞未變」

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天離任返美，在使館所公布的影片中，布蘭斯塔德指美中關係處於充滿...

加州遊樂園未獲重啟 迪士尼怒退振興小組

因為加州政府不許可迪士尼樂園重啟，迪士尼CEO憤而退出經濟振興小組。4月時，加州州長號召經濟要角組成振興小組，以展現加州政府擺脫疫情、拼經濟的決心，小組成員包含蘋果CEO庫克、迪士尼CEO羅伯特．艾格，然而日前傳出艾格因州政府不予理會迪士尼樂園的重啟計畫，因此憤而退出振興小組，與州政府劃清界線。

最高法院大法官保守派占絕對多數 共和黨終圓夢

聯邦最高法院5日將開啟新的議事期，在自由派大法官魯斯‧貝德‧金斯柏病逝後，讓共和黨終於實現50年來讓保守派大法官占高院絕大多數夢想的時刻，他們足以推翻婦女墮胎權，擴大擁槍權，以及削減政府的權力。

大法官提名人巴瑞特 母校1500多校友連署反對

最高法院大法官提名人艾咪·巴瑞特(Amy Coney Barrett)1994年以優異成績畢業於田納西州孟菲斯(Memphis)羅茲學院(Rhodes College)，但這所私立小型文理學校最近有1513名校友公開發表連署信，堅決反對提名巴瑞特。

美駐陸大使布蘭斯塔德今返國：美中關係充滿挑戰

美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）和夫人今日飛回美國，結束大使工作。

川普對待家人有另一面？ 川普姪女：他連自己媳婦都不認識

我回想起家族最後一次在布魯克林的彼德魯格牛排館（Peter Luger Steak House）慶祝父親節。當時，就像現在，唐納與羅伯特比鄰而坐，我就在他們的正對面。沒有任何解釋，唐納就轉向羅伯特說道：「你看。」他露出牙齒，指著嘴巴。

這個消防隊一字排開全女性！ 中尉喊「女性當家將成為常態」

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，九月中，佛羅里達州 （New York Post）的棕櫚灘花園消防救援部門（Palm Beach Gardens Fire Rescue）出現史上第一個全數由女性組成的消防隊，中尉克拉克絲姬（Krystyna Heiser Krakowski）說：「我們突破了障礙！」

川普姪女：川普的膨風自大 來自病態不安全感和對父親的認同需求

要理解是什麼造就今日的唐納和我們所有人，我們得從我祖父與他自己的認同需求說起，這個需求驅使他鼓勵唐納不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏唐納的病態脆弱和不安全感。

熱門新聞

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

川普周四已知自己快篩陽性但未公布 等第2次檢測結果

紐時：白宮幕僚長匿名爆總統病況堪憂 川普震怒

白宮醫師：川普狀況很好 最快周一出院

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。