新冠疫情衝擊 流感疫苗需求大增

流感每年造成美國1萬到6萬多人死亡，今年新冠肺炎疫情大流行，為避免流感和新冠疫情兩面夾擊，專家預測今年流感疫苗將大增；目前美國和各國均已著手準備，當局並建議滿六個月大以上者都施打疫苗。

今年準備中的流感疫苗劑量創紀錄，美國高達1億9400萬到1億9800萬劑，去年疫苗似有剩餘，應足夠。

疫苗正一批批運送；聯邦疾病防治中心(CDC)感染部門主任傑尼根(Daniel Jernigan)認為，今年人人都想接種疫苗，時間可能提早。

製藥巨頭賽諾菲(Sanofi Pasteur)供應全球近2億5000萬劑疫苗，美國即占8000萬劑；包括德國、西班牙和波蘭等國，今年均增加疫苗需求。

國家傳染病基金會(NFID)專家沙夫納(William Schaffner)說，流感疫苗無法預防新冠病毒，但有助於避免肺炎、住院和死亡。

專家表示，以下幾點能夠幫助你在流感季節保持健康。