休市兩天的台股會如何 看台積電ADR溢價可見端倪

台積電ADR上周五跌2.2%，收80.80美元，較台北交易股票溢價8.3%。費城半導體指數大跌3.1%。

美國股市上周五下跌，美國總統川普確診感染新冠肺炎，為市場不確定性投下又一變數。不過，從周五收斂的跌幅來看，投資人對於華府種種政治亂象漸漸淡定。

道瓊工業指數周五一度大跌400點，推動最新紓困方案的美國眾院議長裴洛西公開敦促航空公司暫緩裁員，跌勢略為收斂，終場下跌134.09點，跌幅0.5%。標普500指數跌 1%，那斯達克綜合指數重挫2.2%。不過，三大指數中周線尚能守住漲勢，道瓊工業指數一周下來仍漲1.9%，標普和那斯達克各漲1.5%。

台灣加權股價指數上周四起逢中秋節假期休市兩天。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 58.47 -2.89 59.20 -1.23

中華電 CHT 105.63 -0.03 107.00 -1.28

台積電 TSM 468.95 -2.20 433.00 8.30

聯電 UMC 27.92 -2.63 28.55 -2.22

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價