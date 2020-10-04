加州遊樂園未獲重啟 迪士尼怒退振興小組

因為加州政府不許可迪士尼樂園重啟，迪士尼CEO憤而退出經濟振興小組。4月時，加州州長號召經濟要角組成振興小組，以展現加州政府擺脫疫情、拼經濟的決心，小組成員包含蘋果CEO庫克、迪士尼CEO羅伯特．艾格，然而日前傳出艾格因州政府不予理會迪士尼樂園的重啟計畫，因此憤而退出振興小組，與州政府劃清界線。

《Deadline》報導，紐森組織的經濟振興小組雖然包含眾多經濟重磅人物，卻在一開始就招致批評，認為成員多是白人男性，卻鮮少非裔及拉丁裔的代表，恐會損害真正需要救助的勞工的權益。

小組運作5個月後，傳出成員之一的迪士尼CEO羅伯特．艾格宣布退出小組，原因主要是因迪士尼樂園的重啟計畫一直不被加州州政府認可。《好萊塢報導者》報導，迪士尼一直不斷嘗試與州政府溝通，建立能夠重啟樂園的條件和措施，甚至不惜動用州議員向州政府施壓，還和環球影業用加州主題公園同業協會的名義發聲。

不同於佛羅里達迪士尼樂園一直保持開放，加州迪士尼樂園已經將近4個月沒有營業，即使7月曾一度宣布要重新營業，卻因為疫情反彈而無法順利開張，現在樂園只有紀念品商店還維持開放。

向州長公開訴求未果，《綜藝》報導，主題樂園最終決定撤才了2.8萬名員工，其中三分之一是非全職員工。主題樂園主席表示，本來只是用無薪假來保住員工，可是疫情未減緩加上州政府不肯點頭，最後只能走向裁員之路。

根據統計，主題樂園一向是迪士尼總收入來源之一，2019年迪士尼70億美金的收益中有37%來自樂園，而今年為止，疫情已經讓主題樂園業務損失近35億美金。

因著主題樂園無法獲得州政府支持，迪士尼CEO艾格在樂園宣布裁員後，憤而退出經濟振興小組，以表達抗議。不過媒體分析，加州州政府不敢點頭也事出有因，除了加州疫情沒有放緩，太早開放經濟也造成許多新一波的案例來自大型工作場所，例如亞馬遜目前已經有近2萬名員工確診。

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