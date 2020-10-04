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大法官提名人巴瑞特 母校1500多校友連署反對

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
大法官提名人巴瑞特的1500名大學校友 連署反對提名她 美聯社
大法官提名人巴瑞特的1500名大學校友 連署反對提名她 美聯社

最高法院大法官提名人艾咪·巴瑞特(Amy Coney Barrett)1994年以優異成績畢業於田納西州孟菲斯(Memphis)羅茲學院(Rhodes College)，但這所私立小型文理學校最近有1513名校友公開發表連署信，堅決反對提名巴瑞特。

巴瑞特在羅茲學院時主修英語，曾是榮譽委員會成員並進入學生名人堂。川普總統提名她遞補已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)後，羅茲學院校長瑪哲芮‧哈斯(Marjorie Hass)9月22日發表聲明，指巴瑞特在聖母大學法學院建立了「職業傑出成就」。

但羅茲學院校友馬魯斯(Rob Marus)和凱瑟琳·布雷斯林(Katherine Morgan Breslin)隨即寫了一封信，批評巴瑞特這位保守派律師和法官在墮胎權、LBGTQ社區和「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的立場，不能代表他們的看法和價值觀，他們「堅決反對巴瑞特的提名」。

該信獲得1513名校友簽名連署，校友畢業年份遠溯至1959年，有些人認識巴瑞特，甚至與她同班。連署信對巴瑞特未來可能投票推翻或「嚴重削弱」1973年最高法院具里程碑意義的羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)判例，表示關切。

信中還表示，「我們堅決反對羅茲學院行政人員試圖把巴瑞特拉成我們心愛母校的校友。因為她的紀錄和提名過程，都與我們在學校學到的真理、忠誠和服務價值觀，恰恰相反。」

信中指出：「巴瑞特反覆掩蓋自身觀點和過去往來真相。她表現出的司法理念和紀錄，無法為司法制度下的社會弱勢群體提供服務和保護。」

48歲的巴瑞特曾任聖母大學法學教授，目前是芝加哥聯邦巡迴上訴法院法官；她以上訴法官身分對墮胎問題至少投過兩次投票，兩次都對贊成墮胎權的決定持反對意見。

馬魯斯向美聯社表示，「發表此信沒想過是否會改變參院對巴瑞特的投票，而是想影響社會大眾對羅茲學院的了解，明白我們在那裡接受的教育。」

哈斯在獲知此信後，鼓勵羅茲社區所有成員出來為正義發言、行動和投票，並強調校方將繼續以尊重和友好的態度談論巴瑞特。巴瑞特未對此信公開評論。

羅茲學院早在巴瑞特就讀前，即與最高法院建立起聯繫，不少畢業生為法官擔任文書工作，或擔任聯邦法官。

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