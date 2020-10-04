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最高法院大法官保守派占絕對多數 共和黨終圓夢

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合3日電

聯邦最高法院5日將開啟新的議事期，在自由派大法官魯斯‧貝德‧金斯柏病逝後，讓共和黨終於實現50年來讓保守派大法官占高院絕大多數夢想的時刻，他們足以推翻婦女墮胎權，擴大擁槍權，以及削減政府的權力。

在自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)去世的哀傷還未消去的時候，其餘八位大法官恢復工作，但他們現在正處於美國歷史上最緊張的政治時刻，同時在新冠疫情下，徹底改變過法的工作模式。

川普已經提名保守派的聯邦第七巡迴上訴法院法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)接替金斯柏遺缺，若無意外，肯定能獲參院確認。她的履職將鞏固最高法院保守派的大多數，並且會削弱首席大法官羅伯茲(John Roberts)主持裁決的能力，因為即使羅伯茲與其餘三名自由派大法官站在一邊，保守派仍具有5對4票的優勢。

柏克萊加州大學法學教授克爾(Orin Kerr)表示，人們將會看到最高法院迅速向右轉的趨勢。

川普總統表示，希望巴瑞特能夠盡快上任，正式成為九位大法官之一，然而卻使人關注到最高法院極有可能介入有關選舉的訴訟。

華盛頓喬治城大學(Georgetown University)法學教授戈恩斯坦(Irv Gornstein)預期，20年前最高法院在裁定布希與高爾(Al Gore)誰當選之後，高院本議期將會面對最嚴重的動盪與分歧。

還未到總統的正式選舉，最高法院已經要就威州、阿拉巴馬、羅德島、佛州及德州的選舉問題訴訟作出裁決。當中包括是否准許所有選民可以通信投票、延長接收通信投票的截止日期等。

此外，在新冠疫情下，不少案件拖延至今仍待處理，其中包括「平價醫療法」(Affordable Care Act)。因此可預期從議期的第一天開始，已可看到最高法院因為保守派大法官的壓倒性大多數，所帶來的裁決爭議。

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