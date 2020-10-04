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Instagram10歲轉大人 美食美景照漸被社運照取代

中央社 / 華盛頓3日綜合外電報導

Instagram 6日將歡慶10週年，原本填滿這個社群平台的夕陽餘暉藝術照、賞心悅目冰淇淋照，隨著社會公義示威、氣候危機與疫情延燒，被更多的示威活動內容取代。

Instagram是2010年由希斯特羅姆（Kevin Systrom）和克里格（Mike Krieger）創辦，成立2年用戶就多達10億，之後更因濾鏡、簡易的相片編輯以及分享工具贏得大眾青睞，用戶迅速成長。

原本這個社群平台主打饒富興味的照片，但紐約人戴維斯（Rebecca Davis）理解到，那種照片漸漸被認為不著邊際，人們開始會在「失業、生病、隔離、難過」時、在參與「黑人的命也是命」（Black LivesMatter）示威時，在跟進美國大選進展時，登入Instagram分享照片。

2016年戴維斯開設Rallyandrise帳號協助人們參與政治，「不是說沒時間也沒地方拍漂亮的照片，但大家或許也試著找到平衡」。

戴維斯這個帳號近月訂閱者多了1倍以上，來到2萬4000人。

5月間，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死的影片傳開後，全美爆發示威，與此同時，武漢肺炎疫情讓民眾避居在家，花更多時間上網。

而現在，讓上述種種都相形失色的，是激烈的美國總統大選將在11月登場。

戴維斯表示：「大家迫切地想聽取建議和指導。」

線上請願、募款和組織成為常態，Instagram則成為這種趨勢的主要平台。

美國民權聯盟（American Civil LibertiesUnion, ACLU）社群媒體經理派特森（Emily Patterson）表示：「在讓用戶遵循行動連結方面，Instagram是我們最重要、最有效的平台。」她是指讓人們透過網路連署、組織示威或接觸國會成員。

在政治運動方面，Instagram訴求年輕的成年人，從青少年到30多歲這群。

派特森說，「臉書（Facebook）不只會選擇朋友和社群，還會連你的父母、室友、前男友前女友都選進來，集合了一個人認識的所有人」，「所以人們談到對他們非常重要的事情時，不會進去那個平台」。

而大家會花很多時間上Instagram，因此Instagram上社運蓬勃發展。

瑞典氣候小鬥士童貝里（Greta Thunberg）號召全球年輕人群起對抗氣候變遷時，也是透過Instagram。

Instagram

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