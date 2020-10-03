新紓困案現曙光 波洛西：川普確診或加速協議

總統川普確診新冠肺炎，有助加快達成跨黨派的經濟紓困協議；民主黨籍的眾議院議長波洛西2日表示，她預期會與川普政府達成協議，相信是由於川普確診而使速度加快。

「這種變化增加了動力，因為他們看到了我們一直在說的事實，這是一種惡性病毒。」波洛西向MSNBC新聞頻道說，她一直很樂觀，總會找到出路，這也是大家的責任。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows) 向記者表示，川普自我宣布病毒檢測呈陽性後僅數小時，就開始查問會談的情況。

有關的經濟紓困方案涉及1.6兆至2.2兆元之間，波洛西在與財長米努勤正談得日益激烈的時候，忽然有此說法，可見已出現曙光。

米努勤與波洛西的冗長談判，是在周三舉行，也就是川普自爆新冠病毒測試呈陽性之前。

波洛西表示，米努勤因此接受了檢測，結果是陰性，並將結果告知了她，而她本人為了慎重起見也接受檢測，目前未悉結果。

兩黨在8月初談判破裂後，由於正值大選期間，因而任何交易的前景都顯得非常嚴峻，但在米努勤與波洛西周三恢復談判後已大有轉機。眾議院原定在2日開始，在整個選舉期間都會休會，但若然達成協議，國會議員就有可能返回國會投票表決。

據悉協議內有多項內容已獲雙方同意，包括新一輪針對發給個人的1200元，但仍有多個主要問題還待解決，包括對各州及地方的援助、失業保險、兒童稅收抵免等等。

米努勤2日表示會在稍後會向川普報告有關談判的最新情況，又說在經濟紓困中，有些特定部分需要更多援助，餐飲業是其中之一。

據兩位知情人士透露，白宮已在努力推動達成協議，部分原因是川普在民調中持續落後，希望藉此挽回民望。