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川普特愛給人取花名！「火箭人」與「愛睏喬」全都有畫面

香港01 / 凌俊賢
川普愛給人取花名。（歐新社）
川普愛給人取花名。（歐新社）

美國總統川普（Donald Trump）不時口出狂言，雖然向來被嘲笑詞彙貧乏淺白，但出名口沒遮攔的他「改花名」卻很有一手。

「愛睏喬」（Sleepy Joe）、「小火箭人」金正恩……被川普改過花名的人不計其數，由政敵到國內外政商界人士都無一倖免。不得不說，他所改的花名搞笑之餘，背後更是精闢獨到，讓人會心微笑。

美國民主黨總統候選人拜登。 路透社
美國民主黨總統候選人拜登。 路透社

愛睏喬拜登（Sleepy Joe）

川普對待2020年總統大選對手拜登（Joe Biden）當然毫不手軟，隔空罵戰之餘更為對方改了無數花名。最為人所知的是「愛睏喬拜登」及「遲鈍拜登」（Slow Joe），以諷刺他是「意志薄弱」的人。

川普又曾形容對方是「猥瑣拜登」（Creepy Joe），更有網民稱後者為「猥瑣怪叔叔拜登」（Creepy Uncle Joe），以諷刺他對女性「毛手毛腳」。試想像拜登老態龍鍾、死氣沉沉及睡眼惺忪的樣子，這些花名的確是一針見血。

民主黨副總統候選人賀錦麗。美聯社
民主黨副總統候選人賀錦麗。美聯社

虛假的賀錦麗（Phony Kamala）

對於拜登的競選拍檔、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），川普8月指她是參議院「最刻薄、最可怕」（the meanest，the most horrible）的人，又稱呼對方為「虛假的賀錦麗」。

川普的競選法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）就指賀錦麗的聲音好像動畫《辛普森家族》（The Simpsons）的主角美枝（Marge Simpson）。

美國前國務卿希拉蕊。 法新社
美國前國務卿希拉蕊。 法新社

狡詐的希拉蕊（Crooked Hillary）

在2016年總統大選中，川普經常稱民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）為「狡詐的希拉蕊」，以諷刺她在奧巴馬時期擔任國務卿期間的「電郵門」事件。

大話精克魯茲（Lying Ted）

川普與德州參議員克魯茲（Ted Cruz）向來關係惡劣。2016年總統大選時，兩人一度是共和黨總統候選人的競爭對手，不時公開隔空互罵，川普還經常以「大話精」克魯茲來形容他。

北韓領導人金正恩。 美聯社
北韓領導人金正恩。 美聯社

火箭人金正恩（Rocket man）

川普與金正恩多番隔空交火、並為對方起有侮辱意味的綽號。川普2017年9月率先指金正恩是「小火箭人」（little rocket man），諷刺後者試射導彈的行為；金正恩則以朝鮮語「老糊塗」回敬。

同年11月，在朝鮮試射新型洲際彈道導彈後，川普出席公開活動時，忍不住辱罵金正恩是「小火箭人，是隻有病小狗（sick puppy）」，朝鮮就發聲明再稱川普為「老瘋子」。朝鮮更警告川普，若繼續稱金正恩為「火箭人」，便會考慮稱呼川普為「老糊塗」（dotard）。

毒氣殺人禽獸巴沙爾（Gas Killing Animal）

川普2018年4月就敘利亞巴沙爾政權涉嫌以化武毒害平民一事，稱呼敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）為「禽獸巴沙爾」（Animal Assad）。他及後再發文警告俄羅斯，稱對方不應與以殺人為樂的「毒氣殺人禽獸」（Gas Killing Animal）同流合污。

蘋果（Apple）執行長庫克。 路透
蘋果（Apple）執行長庫克。 路透

「蘋果」庫克（Tim Apple）

川普為別人改花名，通常都是作攻擊或嘲諷之用，不過有時只是無心之失的口誤。2019年3月他與蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）開會時，將對方稱呼為「Tim Apple」。他及後就此解套，稱自己的叫法是為節省時間和用字。

走下坡的紐約時報（Failing New York Times）

川普不時指摘媒體報道「假新聞」（Fake news），《紐約時報》（New York Times）及美國有線新聞網絡（CNN）更是他的眼中釘。川普更不時稱呼前者為「走下坡的紐約時報」（Failing New York Times）。

延伸閱讀：

【ICON】三個老婆三段精彩人生　「狂人」川普是怎樣鍊成

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文章授權轉載自《香港01》

拜登 金正恩 紐約時報 賀錦麗 川普

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