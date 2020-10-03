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川普今唯一公開行程未現身 電話會議交副總統主持

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普確診新冠肺炎，未出席白宮內的電話會議行程。
美國總統川普確診新冠肺炎，未出席白宮內的電話會議行程。

美國總統川普2日凌晨在推特宣布確診新冠肺炎白宮不久後更新川普行程，只剩下在白宮內的電話會議，談協助脆弱的高齡者抵禦新冠肺炎；福斯新聞記者羅伯茲（John Roberts）剛剛推文，會議在下午12時15分舉行，但主持會議的是副總統潘斯（Mike Pence）。

白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）2日上午在西廂外對媒體發表談話，他說，川普「充滿活力」，精神狀況良好，但有輕微症狀。

潘斯則是透過發言人在推特表示，自己和妻子凱倫（Karen Pence）均病毒檢測為陰性，並未受到感染。

目前白宮成員中，潘斯夫婦、梅杜斯均完成檢測，確認為陰性；近日與川普密集接觸的財政部長米努勤（Steven Mnuchin）和大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）也未受感染。

第一家庭成員中，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner）在2日上午接受病毒檢測，結果為陰性；另外，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的14歲獨生子巴倫（Barron Trump），也由第一夫人辦公室表示，完成病毒檢測為陰性。

曾與染疫幕僚希克斯（Hope Hicks）共同搭乘空軍一號的第一家庭成員還有長子小川普（Donald Jr. Trump）、次女蒂芬妮（Tiffany Trump）、次子艾瑞克（Eric Trump），及艾瑞克妻子賴拉（Lara Trump）；白宮尚未說明第一家庭成員是否全面接受病毒檢測，也不清楚其狀況。

川普 白宮 新冠肺炎

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