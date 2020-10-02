迫邪教信徒性交易 企業女繼承人判81個月

Seagram`s酒類飲料集團女繼承人克萊兒·布朗夫曼(Clare Bronfman)涉嫌強迫NXIVM邪教組織的成員從事性交易，去年7月以1億元巨款保釋，9月30日被判監禁81個月；她的律師表示，將會上訴。

現年41歲的布朗夫曼在訴狀中寫道，她長年為社交焦慮所困，無法接受自己是億萬富翁之女的身分；她2003年在NXIVM找到慰藉與使命，往後的15年，逐漸成為NXIVM的高層幹部；當NXIVM被批評為誘拐女性成為性奴的剝削邪教時，她便利用龐大財富，聘請律師軍團調查並「追殺」批評者。

紐約市布魯克林區聯邦地區法院法官加勞菲(Nicholas Garaufis)說：「證據表明，布朗夫曼反覆且持續地利用自己的財富和社會地位，恫嚇、控制和懲罰NXIVM的對手，這讓我感到困擾。」

法官宣讀判決後，布朗夫曼用手觸碰喉嚨，做出難以吞嚥之勢，表示對判刑難以接受；幾分鐘後，聯邦法警護送她離開法庭還押。

布朗夫曼的律師蘇利文(Ronald Sullivan)表示將上訴，形容法官的判決「可憎」。

布朗夫曼成為NXIVM貪腐組織第一個被宣判的被告，NXIVM領袖瑞尼爾(Keith Raniere)2019年6月認罪敲詐勒索、性交易、貪腐等罪名。

這項判決庭長達四個多小時，NXIVM的九名受害者聲淚俱下地描述她們的人生如何遭布朗夫曼摧毀，致使婚姻破碎、職涯與名聲敗壞。

部分人還說，布朗夫曼控訴她們，害她們破產，甚至說服檢方對她們提起刑事控罪。

多名女性在庭上直視布朗夫曼，請求坐在被告席上的布朗夫曼譴責瑞尼爾；布朗夫曼8月時告訴法官，她無法譴責瑞尼恩，因為她仍對他深信不疑。

已脫離NXIVM的瑞尼爾前女友芭芭拉‧鮑切(Barbara Bouchey)表示，就算是最近幾周，布朗夫曼仍試圖在訴訟中誹謗她的名聲。

「妳從未停止傷害我」；鮑切哭喪著臉，轉頭朝著布朗夫曼說：「妳從不停止嗎？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康