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佛州男網戀15歲少女 登門「床戰」還躲衣櫃住1個月

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合1日電
羅斯蒙 (Johnathan Rossmoine)取材自臉書。
羅斯蒙 (Johnathan Rossmoine)取材自臉書。

路易斯安納州一名36歲男子羅斯蒙(Johnathan Rossmoine)網路交友，結識一名佛羅里達州春嶺郡(Spring Hill)的15歲女性；羅斯蒙前往女方住處後與其發生性關係後，祕密地住在女方家中長達一個月，直到上個月27日才被女方家長發現，隨後報警逮捕。

據稱，羅斯蒙自8月29日就祕密地住在女方家中，平時都會躲在衣櫃裡，直到女方家人外出工作後才會出來「透透氣」；而27日當天，女方父母因為聽見房間傳出噪音起疑而前往查看，整起事件才曝光。

警方表示，雙方是在兩年前透過網路交友平台VRChat認識，而且女方也稱羅斯蒙是她的男朋友。

過去一個多月的期間，羅斯蒙與女方已發生多次性關係，地點還包括停在住家附近的車內；羅斯蒙因此被警方已通訊猥褻(obscene communication)，以及未成年發生性關係等多項罪名起訴，獲法官裁准2萬5000元交保。

女方向警察透露，一開始兩人在網路上認識時，她先謊稱自己18歲，直到見面才向羅斯蒙坦承自己只有15歲；羅斯蒙29日遠從路州來到佛州拜訪她，之後就在女方家住下來。

警方向當地媒體表示：「他們會先將房門上鎖，如此一來不管是誰敲門，他們都有機會掩飾和躲進衣櫃，女方再以其他理由如換衣服或做什麼事等，才會晚點開門。」

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