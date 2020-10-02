美眾院通過2.2兆美元民主黨版紓困案 無共和黨議員支持

美國眾議院通過民主黨單方面提出的2.2兆美元的財政刺激方案。在此之前，高層協商沒能達成兩黨一致認同的協議。

該案以214對207票通過，未獲任何共和黨籍議員的支持。

眾院議長裴洛西先前堅持方案付諸表決，但表示不會關閉與白宮的協商，以獲致美國總統可簽署成為法律的議案。她周三與財政部長米努勤會晤後，周四又再次與他通過幾次電話。

雙方的協商一直未能彌平數千億美元的差距。他們在疫情救濟方面也存在巨大分歧：川普政府拒絕民主黨提議給各州和地方政府的援助規模；裴洛西則要求終止她認為只為富人服務的稅收減免措施。

裴洛西說，眾院對自己的議案進行表決，將有助於以更公開的方式展現民主黨「推動」談判的團結一致立場。參院共和黨人上月試圖通過他們的方案---一項6,500億美元的計畫---但遭民主黨阻撓。