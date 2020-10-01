拜登不挺綠色新政 白宮前顧問推文挑弄 歐凱秀回擊

民主黨總統候選人拜登29日在首場電視辯論會上與黨內進步派的「綠色新政」(Green New Deal)切割，前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)見縫插針在推特發文；力推「綠色新政」的民主黨進步派大將、紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)則回擊康威指出，願意加入拜登氣候團結因應小組的原因，就是願意與白登共同努力解決問題。

對於歐凱秀提議的能源改革方案，拜登在辯論會上指出：「綠色新政並不是我的計畫。」拜登也說：「我並不支持綠色新政，我支持我所提出的拜登計畫，這個計畫的內容跟綠色新政是不一樣的。」

才卸職離開白宮的康威在推特發文引述拜登談話寫道：「綠色新政並不是我的計畫。我並不支持綠色新政。」文末並加註給歐凱秀與民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)。

歐凱秀也在推特回應康威：「這不是新聞了，凱莉安。」

歐凱秀在推文寫道：「我們之間的差異，正是我加入拜登氣候團結因應小組(Climate Unity Task Force)的原因，好讓我們把不同的看法擺在一邊，共同想辦法推出積極有效對抗氣候變遷的計畫，解決發生於我們腳底下的地球危機。」她指出：「川普甚至不相信氣候變遷是真的。」

今年6月，拜登提出歷時10年、耗資1兆7000億元的清潔能源革新與環境正義方案，並強調這套計畫與估計上看93兆元的「綠色新政」相比，花費較少。