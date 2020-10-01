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川普稱「執法人員挺我」 波特蘭警長打臉否認

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合30日電
對於川普總統29日在首場總統候選人辯論中，聲稱俄勒岡波特蘭郡的警長支持他。當地警長瑞斯(Mike Reese)立即否認說「作為蒙特諾瑪郡的警長，我從未支持過川普，也永遠不會支持他」。(取自郡警方官網)
對於川普總統29日在首場總統候選人辯論中，聲稱俄勒岡波特蘭郡的警長支持他。當地警長瑞斯(Mike Reese)立即否認說「作為蒙特諾瑪郡的警長，我從未支持過川普，也永遠不會支持他」。(取自郡警方官網)

川普總統在首場總統候選人辯論中，聲稱獲得大量執法人員支持他連任，並且列出支持他的警局所在地，但隨即遭打臉，俄勒岡州波特蘭市所屬的郡警局長即否認，推文表示「從未支持過川普，也永遠不會支持他」。

川普在辯論中所開列的名單中包括佛州、德州、俄亥俄州；跟著又說「對不起，波特蘭，那裡的警局長今天才出來說『我支持川普總統』」。

不過俄勒岡州波特蘭市所在的蒙特諾瑪郡(Multnomah County)警局長瑞斯(Mike Reese)馬上否認，他在29日晚迅速在推特發文否認與川普有任何密切關係，「在今晚的總統辯論中，總統說波特蘭警局長支持他。作為蒙特諾瑪郡的警局長，我從未支持過川普，也永遠不會支持他」。

川普在競選活動中多次批評波特蘭制止動亂不力，並派出聯邦執法人員前往該市，與示威者暴力對峙數個星期，瑞斯經常批評川普這個做法。

瑞斯2016年成為蒙特諾瑪郡警局長，作為該市的最高治安官，他支持民主黨的共同政策，包括將波特蘭作為無證移民庇護所。2017年他抨擊當時的司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，反對要地方警察協助執法逮捕無證移民。

今年夏天，他反對川普政府派聯邦執法人員到波特蘭平息反歧視示威的決定，當時曾當面拒絕到波特蘭市的國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)，並指沃爾夫有關派聯邦人員的聲明「顯然將波特蘭市的執法變得高度政治化」。

因此當瑞斯聽到川普在總統辯論中聲稱獲波特蘭警方支持，自然感到驚訝及不滿。他在29日晚上的推文裡重申，川普在俄勒岡州的做法只會使給警方的工作帶來更多挑戰。

川普 移民 警察

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