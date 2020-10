嗆川「閉嘴好嗎」暴紅 白營網店趁熱推出「金句T恤」

總統候選人首場辯論29日在混亂中落幕,雖然被評為史上最爛的辯論,但雙方心情似乎都不受影響,支持者們熱情依然不滅;民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)競選團隊甚至在辯論後推出一系列相關商品,更讓募款金額突破紀錄。

拜登競選副總幹事凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示,競選團隊與民主黨小額募款平台ActBlue共同籌得的政治獻金突破每小時的募款紀錄,在辯論會當晚10時至11時共募得380萬元。

此外,由於拜登在辯論過程中頻頻被川普總統打斷,脫口一句:「閉嘴好嗎,老兄?」(Will You Shut Up, Man),在網路暴紅,拜登選舉陣營的網路商店打鐵趁熱,開賣黑色棉質標語T恤,並以川普無奈表情的大頭照做為搭配。

辯論會展開後不久,討論最高法院議題時,輪到拜登發言的時間,川普多次插話。拜登被打斷多次之後說出:「閉嘴好嗎,老兄?這樣...這樣非常沒有總統風度」,稍後拜登更直接形容川普是「最差勁的美國總統」。

「閉嘴好嗎,老兄」標語T恤30日在拜登選舉陣營的Team Joe Store網路商店開賣,每件單價30元至33元,收入將捐給「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)。

國會山莊報(The Hill)報導,29日晚間電視辯論會仍在進行中,「閉嘴好嗎,老兄」標語T恤就已在拜登競選團隊的網路商店亮相。

在拜登選舉陣營網路商店的標語T恤區裡,另外一件與川普有關的商品為「我繳的所得稅比川普還多」(I Paid More In Taxes Than Donald Trump),每件單價30元至33元。

然而,川普陣營也宣稱辯論會後,競選團隊募款金額急遽上升;川普團隊於當晚午夜向支持著們寄出一封標題為「辯論結束」的電子郵件,信中指稱這場辯論是「有史以來最成功的一次」。

郵件中還寫道:「我向人民證明,無論如何我都會替美國優先持續奮戰,我也永遠不會放棄讓美國成為更偉大的國家。真是場精彩的辯論,贊助者們的熱情將會超越老喬(Joe)!」