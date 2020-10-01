快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

嗆川「閉嘴好嗎」暴紅 白營網店趁熱推出「金句T恤」

世界日報 / 記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
民主黨總統候選人白登29日晚在辯論中因屢被川普總統打斷，脫口一句：「閉嘴好嗎，老兄？」(Will You Shut Up, Man)，在網路爆紅，白登陣營的網路商店打鐵趁熱，開賣黑色棉質標語T恤。售衣網也合成官方T恤圖片。（截圖自teechip網站）
民主黨總統候選人白登29日晚在辯論中因屢被川普總統打斷，脫口一句：「閉嘴好嗎，老兄？」(Will You Shut Up, Man)，在網路爆紅，白登陣營的網路商店打鐵趁熱，開賣黑色棉質標語T恤。售衣網也合成官方T恤圖片。（截圖自teechip網站）

總統候選人首場辯論29日在混亂中落幕，雖然被評為史上最爛的辯論，但雙方心情似乎都不受影響，支持者們熱情依然不滅；民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)競選團隊甚至在辯論後推出一系列相關商品，更讓募款金額突破紀錄。

拜登競選副總幹事凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示，競選團隊與民主黨小額募款平台ActBlue共同籌得的政治獻金突破每小時的募款紀錄，在辯論會當晚10時至11時共募得380萬元。

此外，由於拜登在辯論過程中頻頻被川普總統打斷，脫口一句：「閉嘴好嗎，老兄？」(Will You Shut Up, Man)，在網路暴紅，拜登選舉陣營的網路商店打鐵趁熱，開賣黑色棉質標語T恤，並以川普無奈表情的大頭照做為搭配。

辯論會展開後不久，討論最高法院議題時，輪到拜登發言的時間，川普多次插話。拜登被打斷多次之後說出：「閉嘴好嗎，老兄？這樣...這樣非常沒有總統風度」，稍後拜登更直接形容川普是「最差勁的美國總統」。

「閉嘴好嗎，老兄」標語T恤30日在拜登選舉陣營的Team Joe Store網路商店開賣，每件單價30元至33元，收入將捐給「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)。

國會山莊報(The Hill)報導，29日晚間電視辯論會仍在進行中，「閉嘴好嗎，老兄」標語T恤就已在拜登競選團隊的網路商店亮相。

在拜登選舉陣營網路商店的標語T恤區裡，另外一件與川普有關的商品為「我繳的所得稅比川普還多」(I Paid More In Taxes Than Donald Trump)，每件單價30元至33元。

然而，川普陣營也宣稱辯論會後，競選團隊募款金額急遽上升；川普團隊於當晚午夜向支持著們寄出一封標題為「辯論結束」的電子郵件，信中指稱這場辯論是「有史以來最成功的一次」。

郵件中還寫道：「我向人民證明，無論如何我都會替美國優先持續奮戰，我也永遠不會放棄讓美國成為更偉大的國家。真是場精彩的辯論，贊助者們的熱情將會超越老喬(Joe)！」

川普 募款

延伸閱讀

美法官：川普指控郵寄投票致選舉舞弊 純屬虛構

川普拜登辯論首場混亂 收視率比2016年低逾1成

川普籲支持者踴躍監票 外界痛批「脅迫選民」

川普姪女：川普的膨風自大 來自病態不安全感和對父親的認同需求

相關新聞

嗆川「閉嘴好嗎」暴紅 白營網店趁熱推出「金句T恤」

總統候選人首場辯論29日在混亂中落幕，雖然被評為史上最爛的辯論，但雙方心情似乎都不受影響，支持者們熱情依然不滅；民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)競選團隊甚至在辯論後推出一系列相關商品，更讓募款金額突破紀錄。

拜登不挺綠色新政 白宮前顧問推文挑弄 歐凱秀回擊

民主黨總統候選人拜登29日在首場電視辯論會上與黨內進步派的「綠色新政」(Green New Deal)切割，前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)見縫插針在推特發文；力推「綠色新政」的民主黨進步派大將、紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)則回擊康威指出，願意加入拜登氣候團結因應小組的原因，就是願意與拜登共同努力解決問題。

川普稱「執法人員挺我」 波特蘭警長打臉否認

川普總統在首場總統候選人辯論中，聲稱獲得大量執法人員支持他連任，並且列出支持他的警局所在地，但隨即遭打臉，俄勒岡州波特蘭市所屬的郡警局長即否認，推文表示「從未支持過川普，也永遠不會支持他」。

不譴責極右派、白人至上 川普首辯「激怒兩黨」

川普總統29日晚未能在首場總統辯論中譴責極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)和白人至上主義分子，引發共和黨人的憂慮，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，共和黨)30日明白表示「無法接受」。

40萬中國學生在美 白宮官員稱僅1%涉安全風險

美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）今天說，在美國的40萬名中國學生之中，政府基於中國蒐集美...

因應中國大陸威脅 川普簽署命令擴大稀土開採

美國總統川普簽署行政命令，宣布美國礦業面臨國家緊急狀態，指示內政部援引「國防生產法」加速礦區開發。此舉旨在擴大美國國內的...

美法官：川普指控郵寄投票致選舉舞弊 純屬虛構

美國地方法院法官Dana Christensen周三作成裁決，拒絕依川普陣營的請求，簽發禁制令以阻擋蒙大拿州選委會主動寄...

FBI拍片 看美官員如何被中國招募成間諜

為了讓民眾了解中國如何招募現任或退役美國國家安全官員成為間諜，美國聯邦調查局斥資拍攝影片，提醒小心中國以虛假資料與看似無...

美眾院反強迫勞動 兩周內通過二新疆法案

美國眾議院9月30日通過了《強迫維吾爾人勞動披露法》(Uyghur Forced Labor Disclosure Act) ，這也是美國眾議院在兩周內針對新疆強迫勞動議題通過的第二個法案。

美眾院延遲表決2.2兆美元紓困案 給兩黨協商更多時間

美國財政部長米努勤和眾議院議長裴洛西未能在周三（30日）的90分鐘會議上，就新一輪刺激方案達成協議，但雙方仍將續談。為了...

川普姪女：川普的膨風自大 來自病態不安全感和對父親的認同需求

要理解是什麼造就今日的唐納和我們所有人，我們得從我祖父與他自己的認同需求說起，這個需求驅使他鼓勵唐納不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏唐納的病態脆弱和不安全感。

美國會建議全面檢視美中關係 採更嚴措施遏制中國崛起

美國分別由民主黨和共和黨控制的兩個國會小組，周三（30日）各自發表一份報告，認為應重新檢視美中關係的所有面向，包括投資、...

熱門新聞

美大選首辯民調結果出爐！拜登獲6成支持狂勝川普

首場辯論成鬧劇...是否參加下兩場？拜登陣營面臨難題

經過就罵「死胖子」！英國動物園鸚鵡互飆髒話 狂嘴園區遊客

受不了混戰 美大選辯論將改變形式！還沒決定「關麥」

與空中加油機碰撞 美軍F-35B戰機墜毀

紓困方案有影！美股早盤漲逾百點 但9月月線仍將收黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。