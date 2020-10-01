嗆川「閉嘴好嗎」暴紅 白營網店趁熱推出「金句T恤」

總統候選人首場辯論29日在混亂中落幕，雖然被評為史上最爛的辯論，但雙方心情似乎都不受影響，支持者們熱情依然不滅；民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)競選團隊甚至在辯論後推出一系列相關商品，更讓募款金額突破紀錄。

拜登競選副總幹事凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示，競選團隊與民主黨小額募款平台ActBlue共同籌得的政治獻金突破每小時的募款紀錄，在辯論會當晚10時至11時共募得380萬元。

此外，由於拜登在辯論過程中頻頻被川普總統打斷，脫口一句：「閉嘴好嗎，老兄？」(Will You Shut Up, Man)，在網路暴紅，拜登選舉陣營的網路商店打鐵趁熱，開賣黑色棉質標語T恤，並以川普無奈表情的大頭照做為搭配。

辯論會展開後不久，討論最高法院議題時，輪到拜登發言的時間，川普多次插話。拜登被打斷多次之後說出：「閉嘴好嗎，老兄？這樣...這樣非常沒有總統風度」，稍後拜登更直接形容川普是「最差勁的美國總統」。

「閉嘴好嗎，老兄」標語T恤30日在拜登選舉陣營的Team Joe Store網路商店開賣，每件單價30元至33元，收入將捐給「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)。

國會山莊報(The Hill)報導，29日晚間電視辯論會仍在進行中，「閉嘴好嗎，老兄」標語T恤就已在拜登競選團隊的網路商店亮相。

在拜登選舉陣營網路商店的標語T恤區裡，另外一件與川普有關的商品為「我繳的所得稅比川普還多」(I Paid More In Taxes Than Donald Trump)，每件單價30元至33元。

然而，川普陣營也宣稱辯論會後，競選團隊募款金額急遽上升；川普團隊於當晚午夜向支持著們寄出一封標題為「辯論結束」的電子郵件，信中指稱這場辯論是「有史以來最成功的一次」。

郵件中還寫道：「我向人民證明，無論如何我都會替美國優先持續奮戰，我也永遠不會放棄讓美國成為更偉大的國家。真是場精彩的辯論，贊助者們的熱情將會超越老喬(Joe)！」