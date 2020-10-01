不譴責極右派、白人至上 川普首辯「激怒兩黨」
川普總統29日晚未能在首場總統辯論中譴責極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)和白人至上主義分子，引發共和黨人的憂慮，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，共和黨)30日明白表示「無法接受」。
川普在首場總統辯論上，面對辯論主持人、「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)提問，能否點名特定白人至上主義團體並予以譴責時；民主黨對手拜登插話說：「驕傲男孩」。
非營利自由派倡議組織「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)指極右派的「驕傲男孩」為仇恨團體。
川普當時答道：「驕傲男孩，後退待命。」川普這番發言被媒體解讀為，對白人至上主義團體隔空下達動員令。
他接著說：「但我告訴你，有些人必須對『反法西斯主義』(antifa)和左派採取行動。」
共和黨參議員在辯論翌日被問到川普拒絕譴責白人至上主義分子，是否有問題；共和黨唯一的非裔參議員史考特(Tim Scott，南卡羅來納州)表示，他認為川普「講錯話」(misspoke)。
史考特在最高法院大法官提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)陪同下現身，他說：「我認為他(川普)講錯話，我想他必須修正。」
麥康諾認同史考特的說法，他說：「我認為史考特參議員說得很對，這正是我會就此議題發表的言論。」
麥康諾說：「不譴責白人至上主義令人難以接受。」
羅穆尼：應譴責白人至上主義分子
猶他州參議員羅穆尼(Mitt Romney，共和黨)表示，川普必須像路易斯安納州參議員卡西迪(Bill Cassidy，共和黨)一樣譴責白人至上主義分子。
卡西迪說：「總統必須明確地斥責白人至上主義分子。」
民主黨籍的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，民主黨)30日接受MSNBC頻道「早安喬」(Morning Joe)節目訪問時更表示，川普拒絕「與白人至上主義者畫清界線」讓首場辯論淪為「我國難堪的夜晚」。
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