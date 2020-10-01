美眾院反強迫勞動 兩周內通過二新疆法案

(德國之聲中文網) 美國眾議院9月30日通過了《強迫維吾爾人勞動披露法》(Uyghur Forced Labor Disclosure Act) ，這也是美國眾議院在兩周內針對新疆強迫勞動議題通過的第二個法案。

這項由民主黨的眾議員維克斯頓 (Jennifer Wexton) 所提出的法案，將指示美國證券交易委員會要求美國上市公司披露在新疆的營運丶生意往來以及供應鏈的相關細節，包含產品的生產過程是否有強迫勞動的跡象，以及他們的供應鏈是否與新疆的再教育營有關聯。

該法案最終以253票支持丶163票反對在眾議院通過。維克斯頓在法案通過後發布聲明表示：「我們必須終止剝削維吾爾人，停止強迫他們進行勞動。美國人民不想購買以強迫勞動生產的商品。」

共和黨稱法案對公司增添負擔

與上周高票通過的《防止強迫維吾爾勞動法》不同，這次的《披露法》遭到眾議院內多數共和黨議員的反對。他們提出美國商會的擔憂，表示法案的細則會對上市公司增添難以想像的負擔。商會代表指出，上市公司沒辦法找出可靠的方法來證明產品的生產過程完全沒有牽涉到強迫勞動。

共和黨議員麥克亨利 (Patrick McHenry) 指控維克斯頓想藉由這項法案，表現出對中國很強勢的樣子。麥克亨利說：「這項法案只是為了選舉而發布的『聲明稿』。」麥克亨利提議直接對負責施行強迫勞動政策的中國官員進行制裁。事實上，美國政府已對部分新疆官員進行制裁。

維克斯頓嘲笑麥克亨利的指控，並批評共和黨反對此法案，意味他們忽視中國政府在新疆迫害維吾爾人及其他少數民族的事實。她甚至以「種族滅絕」來形容中國政府在新疆的作為。她說：「共和黨說了一口好政策，但他們只在確保法案不會替美國企業或他們的利益增添負擔時，才敢推動法案。」

法案能否通過參院充滿變數

維克斯頓的選區內有大量的維吾爾移民，她上周透過視頻會議的方式，與選區內的維吾爾移民討論新疆的人權議題。此法案接下來將會被提交到參議院，但由於共和黨在參議院中佔有多數席次，再加上參議院的議程已被大法官提名人選與新冠疫情所佔據，所以此法案能否在參議院通過表決，還是充滿變數。

美國國會及行政當局中國委員會 (CECC) 的主席民主黨眾議員麥戈文 (Jim McGovern) 上周在眾議院院會時表示，《強迫維吾爾人勞動披露法》的重要性在於，這項法案將透過更嚴格的披露程序，提醒美國投資人及消費者，中國及國際企業在新疆有業務運作，而購買產品可能會助長中國政府對維吾爾人等少數民族的關押與監控。

麥戈文說：「卷入這樣的情境中，對美國的共有價值丶企業聲譽丶以及美國的投資人與消費者都構成實質的風險。」

楊威廉/張慈 (法新社、美聯社)

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