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史上最混亂美國總統辯論 主辦單位：考慮調整強化秩序
美國29日晚間登場的首場總統候選人辯論，在美國總統川普和民主黨總統候選人拜登吵成一團中落幕，遭批史上最混亂的總統辯論，且最新民調指出超過六成觀眾不滿；主辦單位總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）30日發表聲明，正在考慮在接下來的辯論會，調整進行方式，確保更有秩序地討論議題。
總統辯論委員會表示，正在仔細考慮調整安排，將會在最短時間內公布新的辯論安排；該聲明肯定主持人、福斯新聞節目主持人華勒斯（Chris Wallace）的專業表現，他昨晚已試圖確保維持辯論場上的秩序。
在9月29日的第一場總統辯論後，10月會有三場辯論，10月7日在猶他州將舉行唯一一場的副總統辯論，由現任副總統潘斯（Mike Pence）對上民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）；10月還有兩場總統辯論，10月15日在佛羅里達州登場，而10月22日在田納西州舉行。
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