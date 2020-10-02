川普對待家人有另一面？ 川普姪女：他連自己媳婦都不認識

我回想起家族最後一次在布魯克林的彼德魯格牛排館（Peter Luger Steak House）慶祝父親節。當時，就像現在，唐納與羅伯特比鄰而坐，我就在他們的正對面。沒有任何解釋，唐納就轉向羅伯特說道：「你看。」他露出牙齒，指著嘴巴。

「什麼？」羅伯特問道。

唐納只是把嘴唇更往下拉，更用力地指著。

羅伯特開始顯得緊張。我不知道發生什麼事，但我啜飲著可樂，饒富興趣地看著。

「你看！」唐納咬牙切齒地說著：「你覺得怎麼樣？」

「你是什麼意思？」羅伯特的尷尬顯而易見。他環顧四周，確保沒有人盯著他看，然後小小聲地說：「我的牙齒上有什麼東西嗎？」桌上四處都是裝著奶油菠菜的碗，渲染出那明顯的可能性。

唐納放鬆嘴唇，手也收回去。他臉上的輕蔑總結著他們的整段關係史。「我把牙齒漂白了。你覺得怎麼樣？」他乾巴巴地問著。

羅伯特致詞完畢後，唐納還是一臉倨傲地看著他。

大約二十年前，我在彼德魯格牛排館看過同樣的場景。

接著，唐納手握玻璃瓶裝的健怡可樂，向我的姑姑們致上一些馬馬虎虎的生日賀詞，隨後又朝他的媳婦比手勢。「那邊的賴拉。」他說：「說實話啦，我幾乎連她是他媽的誰都不知道。但在喬治亞州造勢時，她發表一篇超棒的演說支持我。」賴拉和艾瑞克那時已在一起快八年了，唐納至少在他們的婚禮上見過她吧。但這話聽起來，倒像他仍不知道她是誰，直到她在選舉造勢大會上說些他的好話。唐納還是老樣子，故事比真相更要緊。特別是謊言如果能讓故事更好聽時，真相可以輕易拋到腦後。

換瑪麗安講話時，她說：「我要謝謝你跑一趟來慶祝我們的生日。自從唐納還是同樣一個調皮鬼，讓佛瑞迪把一碗馬鈴薯泥往他頭上倒的那一晚後，我們已經改變很多。」每一個熟悉馬鈴薯泥傳奇故事的人都笑了，每一個人，就唐納沒有。一臉陰沉的他一邊聽、一邊雙手緊緊抱胸。無論瑪麗安何時提起，他的表現都如出一轍。這讓他不開心，好似他還是那個七歲男孩。很久以前的那份羞辱，顯然仍讓他耿耿於懷。

之前追著傑瑞德而去的唐尼堂弟回來，主動起身講話。他不是向姑姑們敬酒，而是發表某種造勢演說。「去年十一月時，美國人民看到一些特別的情事，將票投給一位了解他們的總統。他們看到這個家族多麼偉大，他們連結上我們的價值觀。」我瞥向我哥，翻了翻白眼。

我向一位侍者招手。「能多給我一些酒嗎？」我問道。

他很快帶著兩瓶酒回來，問我想要紅酒或白酒。

「是的，麻煩了。」

甜點一吃完，大家都起身。從我們進到橢圓辦公室後，只過了兩個鐘頭，但飯吃完了，也該是離開的時候了。從頭到尾，我們在白宮度過約兩倍於我們曾在祖父母宅邸過感恩節或耶誕節的時間，但和唐納在一起的時間，仍少於兩星期後、他與搖滾小子（Kid Rock）、莎拉．裴琳（Sarah Palin）與泰德．納金特（Ted Nugent）的會面。

有人建議我們都去跟唐納個別拍照（而不是跟貴賓）。輪到我的時候，唐納朝著鏡頭微笑，豎起大拇指，但我能看到微笑背後的精疲力竭。就像保持興高采烈的假象讓他氣餒。

趁著我哥跟他合影時，我告訴他：「別因為他們而沮喪。」沒過多久，他的第一位國家安全顧問被掃地出門，總統大位已開始顯現裂痕。

唐納伸出下巴、咬緊牙關，有一剎那看起來像是我祖母的鬼魂。「他們抓不到我的。」

圖／聯經出版提供

※本文摘自《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》，作者／瑪莉‧川普