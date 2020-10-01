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川普姪女：川普的膨風自大 來自病態不安全感和對父親的認同需求

聯合新聞網 / 文／瑪莉‧川普
紐約時報報指川普總統2016年及2017年兩年的聯邦稅金各自僅有750元，川普總統28日極力否認。圖川普總統28日在花園的活動上講話。 (美聯社) 魏碧洲
紐約時報報指川普總統2016年及2017年兩年的聯邦稅金各自僅有750元，川普總統28日極力否認。圖川普總統28日在花園的活動上講話。 (美聯社) 魏碧洲

要理解是什麼造就今日的唐納和我們所有人，我們得從我祖父與他自己的認同需求說起，這個需求驅使他鼓勵唐納不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏唐納的病態脆弱和不安全感。

當唐納長大，他被迫成為自己的啦啦隊。首先，他需要父親相信，他是一個比佛瑞迪更好、更有自信的兒子。其次，正是因為佛瑞德要他變成這樣。最後，是因為唐納開始相信他自己的炒作，即使他內心矛盾，抱持無人能及的極度懷疑。選戰期間，唐納用憤怒回擊自身優越感受到的任何挑戰，他的恐懼和脆弱能夠被如此有效地埋葬，以致他甚至不必知道它們曾經存在過，因為他永遠不會知道。

在一九七○年代，我祖父偏愛和拉抬唐納多年後，紐約媒體接棒，開始散播唐納毫無根據的膨風。一九八○年代，銀行也來參一腳，開始資助他的合資企業。他們有意願（之後也需要）扶植他越來越沒有根據的成功說法，緊緊抓著損失得以獲得補償的希望。

有十年的時間，唐納在破產中掙扎，甚至淪落到掛名牛排到伏特加等一系列失敗產品的處境，電視製作人馬克．布奈特（Mark Burnett）又給他一個機會。我祖父五十年前創造出「唐納是白手起家又桀驁不馴的商人」的形象，即使有一籮筐的反證，這個迷思竟驚人地近乎完全文風不動，直接照搬到新千禧年的真人實境秀節目《誰是接班人》（The Apprentice）上。當唐納於二○一五年宣布他要角逐共和黨的總統提名初選，美國一大部分民眾已經準備要相信這個迷思了。

直到今日，我那被共和黨和福音派白人基督徒持續追捧的叔叔，本身就是謊言、不實陳述與虛構的總和。了解更深入的人，像是聯邦參議院多數黨領袖米契．麥康諾；真正的信徒，像是眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy，眾議院少數黨領袖）、國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、司法部長巴爾（William Barr）；還有其他太多人，族繁不及備載，都已經在有意無意之間，變成沆瀣一氣。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

※本文摘自《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》，作者／瑪莉‧川普

共和黨 龐培歐 紐約 司法 破產

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