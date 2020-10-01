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這個消防隊一字排開全女性！ 中尉喊「女性當家將成為常態」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女性消防從業人員僅占全國總數3.3%。剛成立的女子消防隊中尉克拉克絲姬，期許女性當家成為常態。圖／取自Krystyna Heiser Krakowski
美國女性消防從業人員僅占全國總數3.3%。剛成立的女子消防隊中尉克拉克絲姬，期許女性當家成為常態。圖／取自Krystyna Heiser Krakowski

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，九月中，佛羅里達州 （New York Post）的棕櫚灘花園消防救援部門（Palm Beach Gardens Fire Rescue）出現史上第一個全數由女性組成的消防隊，中尉克拉克絲姬（Krystyna Heiser Krakowski）說：「我們突破了障礙！」

棕櫚灘花園消防救援部門成立57年來，從沒有出現全女子組合，直到本月18日，年齡介於29到53歲的五位女性申請者，恰巧都分發到這個部門。克拉克絲姬表示：「我們的隊長、駕駛員、消防員、中尉、醫務人員，清一色是女性。」

克拉克絲姬謙虛看待此事，同時覺得女性自主權得以伸張：「很遺憾女性當家之前不是常態，但會變成常態。」

從事消防工作17年的克拉克絲姬，是位單親媽媽，她有一個21歲的女兒和一個12歲的兒子，認為女兒是她從事消防員最大動力之一：「我們的孩子都非常支持我們，女兒是我最大的粉絲。」

克拉克絲姬說，消防隊女子團組成後，確實收到不少搞笑回應：「妳們會一起打枕頭戰嗎？會不會一起團購？」她表示，民眾的鼓勵讓她覺得很棒：「希望妳們接到很重要的任務，證明妳們也能做得到。」

她建議自己的女兒以及年輕女性：「不要輕易放棄，而是要大步向前行。不要讓任何人阻撓妳的夢想！」

消防員 夢想

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